Reunión informativa del jueves: Lo que está en juego en las elecciones del Reino Unido

El discurso del Partido Laborista

El Partido Laborista promete frenar la inmigración mediante una mejor vigilancia policial en las fronteras británicas. (Dejaría de operar vuelos a Ruanda, que considera costosos e ineficaces). Sin embargo, aparte de eso, las prioridades del partido no parecen tan diferentes de las del gobierno, lo cual no es una coincidencia.

En una serie de cuestiones, el Partido Laborista ha tenido cuidado de no establecer distinciones tajantes entre él y los conservadores. No propone grandes aumentos de impuestos. Ha prometido no realizar aumentos importantes del gasto hasta que Gran Bretaña reduzca su galopante déficit público. Redujo su ambicioso programa para frenar el cambio climático. Mantendría el apoyo militar británico a Ucrania en su guerra con Rusia.