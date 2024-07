¿Quién es David Lammy, el nuevo secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña?

“Por encima de todo, el Reino Unido debe seguir apoyando a Ucrania”, escribió. “El futuro de la seguridad europea depende del resultado de la guerra allí, y el gobierno británico no debe dejar al Kremlin ninguna duda de que apoyará a Kiev durante el tiempo que sea necesario para lograr la victoria”.

El Partido Laborista afirmó que su compromiso con la OTAN es “inquebrantable” y prometió aumentar su gasto militar del 2,2% al 2,5% del producto interior bruto “tan pronto como podamos”. Sobre la guerra en Gaza, el partido dijo que presionaría para un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes israelíes retenidos allí.

En una entrevista con The New York Times este año, Lammy dijo que si tuviera el privilegio de convertirse en ministro de Asuntos Exteriores, sería “muy consciente de que sería el primero -casi me emociono cuando digo esto- el primer Secretario de Relaciones Exteriores descendiente de personas esclavizadas”.