¿Quién es Angela Rayner, viceprimera ministra británica?

Fue a través del movimiento sindical que llegó a la política, ascendiendo en las filas del sindicato antes de ser elegida la primera mujer miembro del Parlamento por su circunscripción.

Ocupó altos cargos políticos bajo Jeremy Corbyn, el exlíder laborista, y a menudo se la asocia con el ala más izquierdista del partido. En 2020, fue elegida líder adjunta del Partido Laborista y, a pesar de algunas tensiones iniciales con Starmer, ha prosperado en su Partido Laborista renovado y más de centro izquierda.

“Ella reunió cuidadosamente a diferentes partes del partido”, dijo Butler. “Creo que es un raro ejemplo de alguien que ha logrado ganarse un perfil tanto bajo el liderazgo de Corbyn como bajo el liderazgo de Starmer”.

Pero los opositores políticos y la prensa sensacionalista la han atacado regularmente, algo que, según Sarah Childs, profesora de política y género en la Universidad de Edimburgo, estaba ciertamente relacionado con su ascendente carrera política.

“El hecho de que no se disculpa, que a veces es bastante estridente, que no necesariamente siempre se comporta como a algunas personas les gustaría que se comportaran las mujeres en la vida pública”, dijo Childs. Y esto “crea un contexto en el que los críticos que quieran tomarán esta forma particular de comportarse y la problematizarán”.