Por qué cada vez más jóvenes franceses votan por la extrema derecha

Noah Ludon, de 19 años, un estudiante de historia que se unió a la Agrupación Nacional este mes, dijo que se identificaba con Bardella porque ambos crecieron en familias de clase media en suburbios parisinos con grandes poblaciones de inmigrantes.

“Ya no me siento como en casa”, dijo Ludon, refiriéndose a la afluencia de inmigrantes. “Encontrar un carnicero francés se ha vuelto difícil”. Cuando se le pidió más detalles, dijo que se refería a un carnicero que no era halal.

Ludon, quien dijo que su madre fue atacada en el estacionamiento de un supermercado, dijo que el crimen también era una preocupación importante.

Estas declaraciones hacen eco de los puntos de conversación del Sr. Bardella, compartidos con sus más de 1,8 millones de seguidores en TikTok. Aunque otros políticos franceses también están en TikTok, se sabe que Bardella es particularmente hábil y recibe más me gusta y comentarios que otros políticos, incluso aquellos como Macron, que tienen muchos más seguidores.