¿Podrán los extranjeros soportar el calor? Ciudad de México debate sobre salsas más suaves.

Pero otra manifestación importante de este cambio internacional (la reducción de los niveles de picante de las salsas en algunas de las muchas taquerías de la ciudad) ha causado consternación entre los mexicanos y ha provocado un debate sobre cuánto adaptarse a los extranjeros.

Lo que puede ser bueno para los negocios puede no serlo para la psique mexicana.

“Es malo”, dijo Gustavo Miranda, de 39 años, residente de la Ciudad de México, después de comer tacos con sus compañeros de trabajo. “Si no quieres que quede picante, no uses ninguno. Si bajas el fuego de una salsa, ahora es una salsa. Ya no es una salsa”.