Pabllo Vittar es la próxima gran drag queen del mundo

Mientras que el público ve mayoritariamente a Pabllo Vittar vestido de mujer, la estrella vive su vida como un hombre. El género “es una construcción social”, afirmó Rodrigues da Silva (el verdadero nombre de la estrella). “Lo más importante es cómo nos sentimos por dentro. Me siento un niño y cuando llega Pabllo Vittar eso no me convierte en mujer”.

En cuanto a los pronombres, ella es indiferente, cuando no está vestida de mujer. “Si estoy vestida de mujer, vístame femenina, por el amor de Dios”, dijo.

En cierto modo, el estilo de vida creó dos vidas distintas: Phabullo, el hombre, y Pabllo, la drag queen.

Phabullo es un recluso que vive con su madre, su padrastro y su hermana en una casa de lujo en un pequeño pueblo del equivalente brasileño del Medio Oeste. Cuando trabaja como Pabllo, se hospeda en un pequeño departamento en São Paulo, la metrópoli más grande de América Latina.