Noche de elecciones en el Reino Unido: cuándo esperar los resultados y qué sigue

El nombramiento de un nuevo líder también tomaría la forma de una reunión privada con el rey, generalmente poco después de la renuncia. Se conoce como “besar las manos”, aunque implica poca ceremonia y ningún beso.

Espere un apretón de manos fotografiado, seguido de otro discurso en Downing Street, donde el nuevo Primer Ministro se instalaría inmediatamente, aplaudido por el personal permanente de la administración pública a su llegada.

Luego, el primer ministro nombraría a otros ministros. No suele ser un tema de mucho suspenso: la oposición británica mantiene un “gabinete en la sombra” de candidatos a puestos gubernamentales.

El nuevo Parlamento se reunirá por primera vez en las próximas semanas.

Todo esto, por supuesto, presupone un cambio de primer ministro. Si el gobierno de Sunak inesperadamente retiene su mayoría, no habría ninguna ceremonia: él simplemente permanecería en el cargo.

¿Qué pasa si nadie gana la mayoría?

Si ningún partido obtuviera la mayoría de los escaños parlamentarios, Sunak permanecería en un papel interino mientras los partidos negociaban entre ellos para decidir quién podría gobernar.

Sin embargo, puede que no sea una demora larga: se necesitaron cinco días para llegar a un acuerdo en 2010, cuando Cameron no logró obtener la mayoría, y unas pocas semanas en 2017, cuando lo logró May. Y luego, si el acuerdo ponía a otra persona a cargo, los coches partirían hacia palacio.