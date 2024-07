Masoud Pezeshkian gana las elecciones en Irán

“Voy a votar porque si no voto, la República Islámica no será derrocada, pero ayudará a elegir a un presidente de línea dura que no acepto”, dijo Ghazal, un joven de 24 años. diseñador de moda en Teherán, dijo en una entrevista telefónica. Como otros entrevistados, se negó a ser mencionada por su apellido para no llamar la atención del gobierno.

Sedigheh, una pediatra de 41 años de Teherán, la capital, también puso fin a su boicot y votó por Pezeshkian el viernes. Dijo en una entrevista telefónica que no tenía esperanzas de que él o cualquier presidente pudiera lograr los cambios significativos que la gente exigía. Sin embargo, dijo: “Voté porque creo que necesitamos cambios pequeños e incrementales que mejoren un poco nuestras vidas, y si hay un presidente que puede o quiere hacer esos pequeños cambios, es suficiente por ahora”.

Un veterano de la guerra Irán-Irak, el Sr. Pezeshkian sirvió en el Parlamento durante 16 años, incluido un período como vicepresidente del parlamento y como ministro de salud de Irán durante cuatro años. Después de que su esposa muriera en un accidente automovilístico, crió a sus hijos como padre soltero y nunca se volvió a casar. Eso y su identidad como azerí, una de las minorías étnicas de Irán, le granjearon el cariño de muchos votantes. Hizo campaña con su hija a su lado en cada manifestación y discurso importante.

Muchos conservadores cruzaron las líneas partidistas y votaron por Pezeshkian porque, dijeron, Jalili era demasiado extremista y profundizaría las tensiones y divisiones en casa.