Los votantes iraníes enfrentan una difícil elección en una competitiva segunda vuelta presidencial

Reza Salehi, de 42 años, un conservador que trabaja en relaciones públicas e hizo campaña a favor de Jalili, dijo en una entrevista desde Teherán que “Jalili no es en absoluto dogmático”. Añadió que el candidato estaba mejor preparado para gobernar y que el llamado gobierno en la sombra se parecía más a un grupo de expertos y no a la siniestra conspiración que alegaban sus rivales.

“Es un grupo de expertos que estudian e investigan todos los aspectos del gobierno, tienen organigramas, analizan las políticas implementadas por cada ministerio para encontrar soluciones y planes, y a lo largo de los años asesoran al gobierno”, dijo Salehi.

Los analistas dicen que el resultado de la segunda vuelta sigue siendo difícil de predecir. Es posible que al Dr. Pezeshkian se le haya permitido postularse como un candidato reformista simbólico para aumentar la participación, dicen algunos, pero al menos se convirtió en un comodín.

“Los dos candidatos compiten cara a cara y no está claro qué nombre surgirá de las urnas”, dijo en una entrevista telefónica Nasser Imani, analista político en Teherán. “Lo cierto es que en estas elecciones decir ‘No’ es la tendencia. No a las elecciones o no a este candidato, no a aquel candidato”.

Leily Nikounazar contribuyó con informes desde Bélgica.