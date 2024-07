Los reyes luchan por el antiguo trono en Nigeria

Ex banquero y gobernador del banco central de Nigeria, visto ocasionalmente en zapatos louboutintenía un alto nivel educativo y era popular en los círculos empresariales internacionales de élite. Él creía que las chicas deben ser educadasse debían respetar los derechos de las mujeres y los hombres pobres no debían casarse con varias esposas, ideas que no agradaban a sus súbditos conservadores, que lo llamaban un títere occidental.

Los aristócratas del norte de Nigeria usan turbantes altos, atados sobre la boca para indicar un silencio digno. Emir Sanusi llevaba turbantes, pero hablaba con franqueza. Criticó a los políticos y denunció la corrupción.