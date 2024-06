Los iraníes dicen que las elecciones traen pocos cambios, entonces ¿por qué votar?

Muchos iraníes ahora no ven ninguna razón para involucrarse, afirmó. “Somos observadores, no participantes”, dijo. “Observamos las elecciones y, si hay disturbios, los observamos, pero no votaremos”.

Su evaluación fue una que escuché repetidamente mientras hablaba con personas de diferentes orígenes en Teherán, incluso de algunos que habían votado pero parecían estar preparándose para la desilusión.

Mucha gente estaba angustiada por sus experiencias electorales pasadas e insatisfecha con la incapacidad de sus líderes para abordar los problemas más apremiantes de Irán, en particular la debilitada economía.