Los generales israelíes, con pocas municiones, quieren una tregua en Gaza

“Lo que podemos hacer es construir algo más”, dijo, “algo que lo reemplace, algo que permita a la gente saber que alguien más está distribuyendo alimentos, alguien más está brindando servicios públicos. Quién es ese alguien, qué es ese algo, eso lo deben decidir quienes toman las decisiones”.

El general Halevi, jefe del Estado Mayor, intentó recientemente exagerar los logros militares, en lo que algunos analistas dijeron que era un intento de crear un pretexto para poner fin a la guerra sin perder la cara.

Mientras las tropas israelíes avanzaban a través de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, el 24 de junio, el general Halevi dijo que el ejército estaba “claramente acercándose al punto en el que podemos decir que hemos desmantelado la brigada de Rafah, que ha sido derrotada. No en el sentido de que ya no haya terroristas, sino en el sentido de que ya no puede funcionar como una unidad de combate”.

El ejército estima que ha matado al menos a 14.000 combatientes, la mayor parte de las fuerzas de Hamás. Pero las autoridades también creen que varios miles de combatientes de Hamas siguen prófugos, escondidos en túneles excavados profundamente bajo la superficie de Gaza, custodiando arsenales de armas, combustible, alimentos y algunos rehenes.

La oficina de Netanyahu se negó a hacer comentarios para este artículo. En una declaración del lunes, dijo que Israel estaba cerca de “eliminar al ejército terrorista de Hamás”, pero no llegó a decir que esto permitiría a Israel poner fin a la guerra en Gaza.