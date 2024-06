La extrema derecha francesa obtiene un gran puntaje en la primera ronda de votación, según una encuesta

El partido Agrupación Nacional obtuvo una victoria aplastante en la primera ronda de votación para la Asamblea Nacional francesa, según las primeras proyecciones, llevando su estilo tabú de política nacionalista y antiinmigrante al umbral del poder por primera vez.

As projeções das pesquisas, que normalmente são confiáveis ​​e baseadas em resultados preliminares, sugeriram que o partido obteria cerca de 34 por cento dos votos, muito à frente do partido centrista Renascença do presidente Emmanuel Macron e seus aliados, que obtiveram cerca de 21 por ciento.

Los resultados, en una elección de dos vueltas que terminará con una segunda vuelta el 7 de julio entre los principales partidos de cada circunscripción, no proporcionan una proyección confiable del número de escaños parlamentarios que obtendrá cada partido. Pero la Agrupación Nacional parece ahora ser la fuerza más grande en la Cámara de Diputados, aunque no necesariamente con una mayoría absoluta.

Una coalición de partidos de izquierda, llamada Nuevo Frente Nacional y que va desde los socialistas moderados hasta la extrema izquierda France Insubmissa, obtuvo alrededor del 29 por ciento de los votos, según las proyecciones. La participación fue muy alta, lo que refleja la importancia atribuida por los votantes a las elecciones anticipadas, por encima del 65 por ciento, frente al 47,51 por ciento en la primera vuelta de las últimas elecciones parlamentarias de 2022.