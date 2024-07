Keir Starmer está al borde del poder en el Reino Unido

“No olviden lo que hicieron”, dijo Starmer en un mitin en Londres el sábado, paseando por el escenario con una camisa blanca planchada y con las mangas arremangadas. “No te olvides de la fiesta, no te olvides del contrato de Covid, no te olvides de las mentiras, no te olvides de los sobornos”.

Mientras enumeraba este desfile de escándalos y crisis conservadoras, puso de pie a la multitud de 350 personas. Pero fue un raro momento de pasión, uno que captura el enigma del Sr. Starmer.

Las encuestas que predicen que su partido obtendrá una amplia mayoría en el Parlamento el jueves también sugieren que los votantes británicos no lo quieren. Luchan por simpatizar con un hombre que parece menos cómodo en la arena política que en la sala del tribunal, donde se destacó.