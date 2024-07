Ismail Kadare muere a los 88 años; Las novelas llevaron la difícil situación de Albania al mundo.

“Cada vez que escribía un libro”, dijo en la entrevista de 1998, “tenía la impresión de que estaba clavando un puñal en la dictadura”.

En 1997, en The New York Review of Books, Noel Malcolm, un historiador de Oxford, elogió la “densidad atmosférica” y la “tensión poética” de los escritos de Kadare, pero criticó su actitud defensiva hacia los críticos.

“El autor protesta demasiado”, escribió Malcolm, advirtiendo que las “elisiones y omisiones” de Kadare en sus “volúmenes de autopromoción” podrían causar más daño a su reputación que los ataques de sus críticos. Las obras más importantes de Kadare “ocurrieron en un plano diferente, a la vez más humano y más mítico, del de cualquier tipo de arte ideológico”, escribió.

En una respuesta de piel finaKadare acusó a Malcolm de mostrar arrogancia cultural contra un autor de un país pequeño.

“Tomarse tanta libertad con un escritor sólo porque viene de un país pequeño es revelar una mentalidad colonialista”, escribió Kadare en una carta a The New York Review of Books.