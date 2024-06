India gana la Copa Mundial de Cricket T20, sellando su dominio en el deporte

No ano passado, a Índia lançou a liga irmã do IPL, a Women’s Premier League, com 500 milhões de dólares – um investimento semelhante ao que deu início à liga masculina – e já está a expandir as oportunidades para as mulheres na Índia e para talentos de todo el mundo. La riqueza de la liga significó más inversión en las bases para desarrollar más jugadores. Las jugadoras que estuvieron mucho tiempo a la sombra del fútbol masculino ahora están encontrando el apoyo de las marcas, de más espectadores y de miles de personas que asisten a sus partidos en los estadios.

Y los jugadores extranjeros en ambas ligas (todos con un gran número de seguidores en sus países) son un impulso de relaciones públicas para la India cuando viajan para jugar, y utilizan las redes sociales para expresar su admiración por la cultura de un país muy diverso.

En India, una nación amante del cricket que sigue de cerca cada movimiento de los jugadores dentro y fuera del campo, muchas de estas estrellas de la generación actual han sido modelos a seguir que pueden ayudar al país a cambiar el curso de las cuestiones sociales, especialmente en relación con sector público que sigue dominado por los hombres.