Ha estallado una guerra cultural en torno a las casas imperiales en el Reino Unido. ¿Quien ganó?

Ian Browne, gerente legal de Good Law Project, dijo que Restore se disfrazó “como una organización de base que habla por el sentido común”, pero tenía vínculos con otros grupos de defensa de derecha. Desde 2021 hasta enero, uno de los integrantes del grupo directores fue Neil Record, el ex presidente de Instituto de Asuntos Económicosun think tank libertario y actual presidente de Net Zero Watch, un grupo que niega que el mundo se encuentra en una “emergencia climática”.

Record no respondió a las solicitudes de comentarios.

Restore también cuenta con el aval de figuras de derecha incluyendo a Nigel Farageel partidario del Brexit que ahora se postula para el Parlamento.

El Dr. van der Poll dijo: “Hemos recibido donaciones y ayuda de miles de seguidores. Creemos que esta es una definición justa de una campaña de base”, y se negó a dar más detalles sobre la financiación de Restore.

Antes de la reunión del National Trust en noviembre pasado, Restore inundó las redes sociales con anuncios y presionó su posición en numerosos artículos y apariciones en los medios.

Pero el día de la reunión, un número récord de miembros del National Trust – 156.000 – votaron y rechazaron todas las iniciativas y candidatos apoyados por Restore.