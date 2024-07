En la frontera entre Kenia y Tanzania, la prohibición de la caza de elefantes ha desaparecido

En las exuberantes y onduladas sabanas que conectan el norte de Tanzania con el Parque Nacional Amboseli de Kenia, los elefantes en busca de alimento se mueven de un lado a otro a través de un paisaje inclinado a la sombra del nevado Monte Kilimanjaro.

Los animales se utilizan para abrir vehículos 4×4 llenos de turistas en el lado keniano y no parecen sentir ningún peligro cuando los visitantes señalan sus teléfonos móviles. Pero lo que los animales probablemente no sepan es que al otro lado de la frontera, en el lado tanzano, que durante tres décadas fue tan seguro como el parque, ahora hay gente apuntando con armas, no cámaras.

Desde septiembre, cinco elefantes machos de una población concentrada en Amboseli han sido asesinados a tiros, probablemente por cazadores de trofeos, en la parte tanzana de este corredor de vida silvestre. Al menos dos eran los llamados súper colmillos, con colmillos tan largos que barrían el suelo.

No ha habido un grupo similar de muertes rápidas en el área desde mediados de la década de 1990. Los conservacionistas dicen que esto apunta a una ruptura de un acuerdo tácito entre países que prohibían la caza en la zona fronteriza.