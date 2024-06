En el País Vasco, aplausos ahogados para la selección española de fútbol

(Una mirada a los quioscos el día después de la derrota de Albania por parte de España confirmó esta evaluación: los periódicos nacionales españoles destacaron la victoria. La mayoría de sus homólogos vascos la mencionaron sólo de pasada.)

Para Iñaki Álvarez, sin embargo, que juega al fútbol con sus sobrinos en la Plaza Nueva, en pleno centro histórico de Bilbao, las cosas son diferentes. “Hace 20 años era más complicado”, dijo. “Hay gente que los apoya. Hay gente que no. Y hay gente a la que no le importa. Pero antes no se veía a nadie con la camiseta de España en Bilbao. Ahora bien, no hay muchos, pero si haces eso, está bien. Es mucho más tranquilo que antes”.

El hecho de que el señor Martínez, por ejemplo, pudiera encontrar fácilmente un bar con el partido de España era prueba de ello.

En 2008, cuenta la historia (posiblemente apócrifa), sólo un bar de Bilbao tenía una gran pantalla que mostraba el encuentro de España con Alemania en la final de la Eurocopa de ese año: Ein Prosit, una cafetería de temática alemana a sólo unos pasos de la Plaza Moyua. Se permitió que se mostrara el partido, según cuenta la historia, con el entendimiento tácito de que todos los involucrados querían que Alemania ganara.

Ahora Martínez y sus compañeros podrían elegir entre media docena de ubicaciones en Licenciado de Pozo, una calle que va desde el centro de la ciudad hasta San Mamés, además de muchas otras en el centro histórico.