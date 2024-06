Elecciones en Irán: lo que hay que saber

¿Qué significará esto para la crisis de Medio Oriente y el programa nuclear de Irán?

Fuera de Irán, todos los ojos están puestos en la próxima dirección de la política exterior y nuclear del país.

Irán es un actor crucial en el conflicto que continúa amenazando con extenderse desde Gaza, donde Israel, el viejo enemigo de Irán, está librando una guerra sangrienta para erradicar a Hamas, hacia el Medio Oriente en general. Irán ha apoyado, financiado y armado no sólo a Hamás, sino también a Hezbolá, la milicia chiita libanesa en la frontera norte de Israel, con la que Israel ha intercambiado repetidos y mortíferos ataques en los últimos meses.

Si bien esa violencia aún no ha escalado hasta convertirse en una guerra, en parte porque Irán no quiere verse arrastrado a un conflicto mayor, Israel ha agudizado recientemente su tono, advirtiendo que podría cambiar su enfoque de Gaza al Líbano. E Irán e Israel ya no están restringiendo sus hostilidades a batallas indirectas o ataques encubiertos: ambas partes han llevado a cabo ataques abiertos, aunque limitados, este año en el territorio del otro.

Tampoco está claro qué significará la elección de un nuevo presidente para el esfuerzo de años de Occidente para frenar el programa nuclear de Irán. Seis años después de que Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo nuclear original, Irán está ahora más cerca que nunca de estarlo. capaz de producir múltiples armas nucleares. Y después de décadas de insistir en que su programa nuclear es enteramente pacífico, algunos de los principales líderes de Irán están argumentando públicamente que los recientes intercambios de misiles con Israel significan que Irán debería aceptar la construcción de una bomba.