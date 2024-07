El Partido Laborista venció a Lama en el Reino Unido. ¿Por qué no se siente así?

Pero el hecho de que el Brexit no haya aparecido en el debate no significa que no haya desempeñado un papel. Las pasiones que desató el referéndum dividieron a los conservadores, empujándolos hacia direcciones más extremas en temas como la inmigración. Muchos votantes culpan al Brexit por los males económicos de Gran Bretaña, ya sea porque perjudicó el comercio con Europa o, en opinión de los partidarios del Brexit, porque nunca se implementó adecuadamente.

“El Brexit sigue siendo la raíz de todo esto”, afirmó el profesor Travers. “Los conservadores resultaron perjudicados por esto. Además, ahora es impopular o se cree que ha sido mal administrado”.