El Departamento de Justicia abre una investigación criminal sobre un caso de dopaje en China

El Times informó que el FBI se enteró el año pasado de las pruebas positivas y de la decisión de exculpar a los atletas de irregularidades y que los investigadores federales han tomado medidas en las últimas semanas para aprender más sobre lo ocurrido. Pero no estaba claro si se había iniciado una investigación criminal completa sobre el asunto.

No mês passado, quando o diretor executivo do órgão regulador internacional de natação, World Aquatics, estava nos Estados Unidos para as seletivas olímpicas dos EUA em Indianápolis, investigadores federais o abordaram para discutir como os testes positivos foram tratados, de acordo com duas pessoas informadas sobre el asunto. Estas personas declinaron ser identificadas mientras hablaban de una investigación en curso.

No está claro qué dijo el director ejecutivo del organismo de natación, Brent Nowicki, a los funcionarios en su interacción. Nowicki asumió su cargo en junio de 2021, unos días antes de que las autoridades chinas informaran a la Agencia Mundial Antidopaje y a World Aquatics de que habían decidido no tratar las pruebas positivas como infracciones antidopaje.

Como parte de sus negociaciones con los investigadores, Nowicki recibió una citación del gran jurado, según un comunicado de World Aquatics.