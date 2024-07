Cristiano Ronaldo, la Eurocopa 2024 y el problema de la demasiada fama

Más inmediatamente, es un problema de seguridad: todos menos uno de los cuatro partidos de Portugal en el torneo han sido interrumpidos por uno o más fanáticos que intentaron ingresar al campo para tomarse una selfie con Ronaldo.

Después de que los dos primeros invasores del campo ingresaron al campo durante el partido inaugural de Portugal, la federación portuguesa de fútbol escribió a la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo. La carta fue educada y escrita de una manera que parecía reconocer que la combinación de las redes sociales y la celebridad de Ronaldo era un territorio nuevo para el fútbol, ​​pero pedía que se tomaran medidas de seguridad adicionales.

Después del segundo partido de Portugal (contra Turquía, cuando media docena de aficionados salieron al campo), el entrenador portugués Roberto Martínez admitió que se estaba convirtiendo en una “preocupación” después de que una de sus otras estrellas fue arrojado al suelo por un mayordomo que perseguía a un hombre que se dirigía directamente hacia Ronaldo.

El asunto se ha discutido en las reuniones operativas diarias de la UEFA, y Alemania, anfitriona del torneo, ya ha sido multada con más de 21.000 dólares por no mantener seguras sus canchas. Sin embargo, no está claro cuánto más se puede hacer. “Es realmente difícil cuando están en el campo”, dijo Tom Richmond, fundador de Security and Safety Solutions, una empresa que ofrece ambas cosas a equipos y jugadores de fútbol. “A todos los comisionados se les paga el salario mínimo; en realidad no son una barrera para nadie que quiera entrar al campo”.