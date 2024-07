Conmoción por un caso de dopaje chino, excepto en China

China ha negado las acusaciones de irregularidades. Durante mucho tiempo ha buscado limpiar su sector deportivo, intensificando las pruebas tras los escándalos de dopaje de los años 1990 y principios de los 2000. Eso hace que las sugerencias de un encubrimiento sean muy embarazosas para China, donde la competencia atlética juega un papel enorme en el pulido de la imagen del deporte. Partido Comunista Chino en el poder.

“Básicamente no hay cobertura mediática sobre esto en China, lo cual es muy diferente de antes, cuando otros atletas chinos fueron acusados ​​de dopaje”, dijo Haozhou Pu, profesor asociado de la Universidad de Dayton que estudia los deportes en China.

Pu dijo que las autoridades probablemente esperan que la historia, que fue publicada por The New York Times en abril, desaparezca antes del inicio de los Juegos Olímpicos para que no distraiga al público chino ni al equipo de natación de China. Esto puede explicar la respuesta moderada de China, afirmó Pu.

“Ninguna noticia puede ser una buena noticia”, afirmó Pu.

Cuando el nadador más famoso de China, Sun Yang, fue acusado de dopaje en 2018, los medios estatales examinó la imparcialidad de la investigación con amplia coberturaEs usuarios de redes sociales Se les permitió dejar cientos de miles de comentarios expresando su apoyo al Sr. Sun.