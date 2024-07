Combatientes palestinos en Cisjordania intentan imitar a Hamás en Gaza

El domingo, un ataque con aviones no tripulados israelíes contra una casa en el campo mató a un pariente, Saeed Jaber, de 25 años, un militante buscado que también se había pasado de Fatah a la Jihad Islámica.

Abu al-Rub, el gobernador, no niega que las fuerzas de seguridad de la autoridad permanezcan fuera de los campos de refugiados, pero culpa a Israel. “Si Israel no viene, no habrá problemas”, afirmó. “Israel trabaja constantemente para crear divisiones entre nosotros, porque si matan a la gente, pueden apoderarse de la tierra”. Es Israel, dijo, “el que causa el caos, el que entra en nuestros campos de refugiados sin ningún motivo, matando a nuestros jóvenes, para debilitar a la Autoridad Palestina y garantizar que la gente pierda el respeto por su gobierno”.

En los callejones de otro empobrecido campo de refugiados de Tulkarm apareció un joven vestido de elegante negro con los logotipos de North Face y Under Armour. A los 18 años, dijo que fue herido varias veces y que sólo se identificaría como Qutaybah, su nombre de guerra, en honor a un general árabe de hace más de mil años. Pertenece a Hamás, que domina su campo.

Qutaybah tiene una larga cicatriz en el brazo izquierdo, otra en el abdomen y llevaba un parche negro sobre el ojo izquierdo, que, según dijo, perdió en un ataque con drones el 19 de diciembre. Dijo que sus lesiones anteriores ocurrieron en mayo de 2023, cuando soldados israelíes vestidos como trabajadores municipales ingresaron al campamento.

Dijo que resultó gravemente herido en ese ataque, durante el cual otras dos personas murieron. Sus familiares corroboraron más tarde su historia, pero no pudieron confirmarla directamente con las autoridades israelíes.