Arabia Saudita condena a productor a 13 años de prisión por serie de Netflix

El video fue publicado en sus cuentas de redes sociales a fines del mes pasado y eliminado el mismo día. En él, Almuzaini, luciendo una barba negra que se vuelve gris en los bordes, hablaba frente a una pared cubierta de post-its de colores.

“No he cometido ni un solo delito en el reino”, afirmó. “Ni siquiera me pasé un semáforo en rojo”.

Las autoridades sauditas arrestaron a cientos de ciudadanos durante una ofensiva contra la disidencia que comenzó en 2017. Aún así, el video de Almuzaini fue impactante porque parecía estar completamente en la buena disposición de los líderes saudíes: asistiendo a eventos patrocinados por el gobierno y recibiendo textos brillantes con el apoyo del estado medios de comunicación. A pesar de enfrentar graves cargos, no fue arrestado, aunque se le impidió salir del país.

Su historia es el ejemplo más claro hasta ahora de la dualidad de la nueva Arabia Saudita, cuando el príncipe heredero Mohammed bin Salman, de 38 años, abre el reino socialmente mientras profundiza la represión política. En el caso de Almuzaini, estas dos tendencias se desarrollaron simultáneamente, exponiendo una profunda disonancia en el corazón de la transformación del reino.

El New York Times pudo verificar que se celebró un juicio en el Tribunal Penal Especializado de Riad, donde el año pasado Almuzaini fue condenado por apoyar la ideología extremista, entre otros cargos. Fue sentenciado a 13 años de prisión, seguidos de una prohibición de viajar fuera de Arabia Saudita durante 13 años. Un tribunal de apelaciones confirmó su condena y sentencia de prisión este año, al tiempo que amplió su prohibición de viajar a 30 años.

El Centro para la Comunicación Internacional del gobierno saudita no respondió a una solicitud de comentarios. El señor Almuzaini no respondió a una solicitud de entrevista. No fue posible hablar con su abogado. Netflix declinó hacer comentarios.