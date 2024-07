Actualizaciones en vivo de las elecciones del Reino Unido: los conservadores podrían ser expulsados ​​del poder

Los votantes acudieron a un colegio electoral en Portsmouth, una ciudad a lo largo de la costa sur de Inglaterra conocida por su base naval y su histórico astillero, el jueves por la mañana mientras los trabajadores electorales los saludaban calurosamente.

Parejas mayores caminaron de la mano hasta la iglesia local, que temporalmente había sido equipada con urnas, junto con padres con niños en cochecitos y adultos jóvenes corriendo al trabajo.

Uno por uno, opinaron sobre el futuro de la nación en una votación que, según las encuestas, podría poner fin a 14 años de gobierno liderado por los conservadores.

“Sólo quiero ver cambios”, dijo Sam Argha, de 36 años, que se encontraba fuera del colegio electoral el jueves por la mañana. “Tengo muchas ganas de vernos hacer algo diferente”.

Mucha gente en la ciudad expresó un deseo similar de un nuevo comienzo en un momento de intensa incertidumbre nacional. Las encuestas predijeron que las elecciones podrían ser un importante punto de inflexión, ya que se espera que el Partido Laborista de centroizquierda desplace al Partido Conservador de derecha, posiblemente con una victoria aplastante.

Portsmouth North se considera una región de referencia: el área ha votado por el partido político ganador en todas las elecciones generales desde 1974.

También sirve como un microcosmos del desafío nacional más amplio que enfrenta el partido gobernante: un electorado anteriormente conservador en manos de un candidato popular que ahora corre el riesgo de perder, y un electorado en gran medida desilusionado que ha expresado frustraciones con su calidad de vida y la lo que muchos ven como una falta de liderazgo.

Un cartel que anuncia la cobertura electoral de una estación de televisión. Crédito… Andrew Testa para The New York Times

Centro de la ciudad de Portsmouth. Crédito… Andrew Testa para The New York Times

El escaño lo ocupa desde 2010 Penny Mordaunt, una legisladora conservadora cuyo destacado papel en la coronación del rey Carlos III el año pasado, cuando empuñaba una pesada espada ceremonial con joyas incrustadas, atrajo la atención internacional por su aplomo y aplomo.

Mordaunt, que es vista como una posible candidata al liderazgo de su partido, es muy apreciada en Portsmouth, y algunos residentes locales dijeron que no tenía intención de avanzar en una nueva dirección. Pero la investigación ha sugerido que Los votantes laboristas en el distrito electoral aún podrían superar el apoyo de los conservadores en la votación del jueves..

Los centristas Liberales Demócratas, considerados el tercer partido más popular aquí, y el partido de extrema derecha Reform UK también podrían desviar votos de los conservadores.

“Mis esperanzas son que a partir del viernes haya un gobierno mucho más compasivo”, dijo Grahame Milner, de 62 años, que caminaba por el centro de la ciudad con su marido durante tres décadas el miércoles por la tarde.

Muchas de las tiendas alrededor de la pareja estaban vacías o tapiadas. Graffiti marcaba los costados de los grandes almacenes cerrados. Hay poco que atraiga a la gente a la zona, aparte de las casas de apuestas, las tiendas benéficas y las pequeñas tiendas que venden vaporizadores, afirmó Milner.

Llegó aquí por primera vez para servir en la Armada (la ciudad alberga la base naval más grande del país) y estuvo destinado durante la Guerra de las Malvinas en la década de 1980 como chef a bordo de un barco militar. Fue expulsado del ejército debido a su orientación sexual, dijo, y luego se involucró profundamente en el trabajo sindical después de regresar a la vida civil. Ya había votado por correo la semana pasada.

“El programa de austeridad ha sido absolutamente devastador para la clase trabajadora”, dijo Milner, señalando la cantidad de trabajadores que dependen de los bancos de alimentos sólo para sobrevivir. “Esta no es la Gran Bretaña para la que serví en el ejército”.

Graffiti que cubre unos grandes almacenes tapiados en el centro de Portsmouth. Los residentes dicen que la zona que alguna vez fue próspera ha disminuido palpablemente. Crédito… Andrew Testa para The New York Times

Tracy Patton, de 59 años, que ha vivido en la ciudad toda su vida, dijo que esta vez no pensaba votar. Crédito… Andrew Testa para The New York Times

Las preocupaciones sobre el agotamiento del Servicio Nacional de Salud, una crisis del costo de vida que ha dejado a muchos en dificultades, los debates sobre la inmigración y las consecuencias de la salida de Gran Bretaña de Europa estaban en la mente de muchos residentes locales.

Algunos dijeron que no tenían planes de votar, desilusionados con los políticos de todo el espectro.

“Para nosotros siempre ha sido laborista, pero no votaré este año”, dijo Tracy Patton, de 59 años, que ha vivido en la ciudad toda su vida y dijo que estaba harta de la política. Se sentó afuera de un café el miércoles por la noche, recordando con amigos cómo había cambiado el otrora bullicioso mercado.

“Había mucha actividad, había atmósfera”, dijo. “Pero ahora está experimentando un declive. Simplemente no queda dinero en Inglaterra”.

Para algunos votantes más jóvenes, la perspectiva de un futuro incierto pesó mucho. Daisy Quelch, de 28 años, y Kiran Kaur, de 24, estaban haciendo las maletas después de una clase de boxeo al aire libre cerca del paseo marítimo de Southsea Common.

“A veces parece como si nuestro mundo se estuviera desmoronando”, dijo Quelch, añadiendo que estaba particularmente preocupada por el cambio climático y el medio ambiente. “Queremos ver un cambio, pero no puede suceder lo suficientemente rápido”.

A principios de este año, se advirtió a los residentes que no se bañaran en el mar, ya que la compañía de agua local había vertido aguas residuales a lo largo de la costa. contaminando el agua.

La contaminación del agua se ha convertido en un tema de campaña en muchas partes de Gran Bretaña, ya que algunos culpan al gobierno por no haber impedido que la industria del agua (que fue privatizada bajo el gobierno conservador de Margaret Thatcher en la década de 1980) liberara desechos no tratados en los cursos de agua.

Los clientes del Dixie’s Bar en Portsmouth debatieron sobre política antes de la votación del jueves por la mañana. Crédito… Andrew Testa para The New York Times

Banderas de Inglaterra y carteles electorales de candidatos reformistas del Reino Unido en Kingston Road, Portsmouth. Crédito… Andrew Testa para The New York Times

Algunos partidarios conservadores anteriormente leales dijeron que estaban reconsiderando su voto. Varios estaban considerando votar por Reform UK, el partido populista antiinmigración liderado por Nigel Farage, una figura feroz y polarizadora que sacudió la campaña electoral general.

Pero otros defendieron al Partido Conservador. En Dixie’s Pub, justo al lado de Main Street, un grupo de clientes jugaba al billar la víspera de las elecciones, y el ruido de las bolas de billar se mezclaba con la charla.

Andrew Revis, de 57 años, estaba tomando una cerveza en el pub después de terminar de trabajar en su oficina de contabilidad cercana y dijo que sentía que los conservadores y Mordaunt, a quien describió como una legisladora capaz y comprometida, estaban recibiendo críticas indebidas.

“Están recibiendo muchas críticas, pero no creo que estén completamente bajo su control”, dijo, señalando el impacto devastador de la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania, que ha creado dificultades inesperadas.

“Es el costo de vida”, dijo Kerry Harris, de 36 años, sentada afuera del supermercado de Islandia con su sobrina Shanice Bakes, de 19 años, el miércoles por la noche. Señaló sus bolsos. Hubo un tiempo, dijo Harris, en que un carrito de compras lleno de comestibles costaba alrededor de 50 libras, o $65, pero ahora no podía llenar una bolsa por ese precio.

“Y no te aumentan el salario, ¿verdad?”, añadió.