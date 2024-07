A veces la culpa es del entrenador.

Éste es un sentimiento admirable, aunque quijotesco. El fútbol ya está arraigado en el panorama deportivo estadounidense. Millones de personas lo juegan. Millones de personas lo ven. Existe una liga nacional fuerte, resiliente y muy concurrida. Los jugadores estadounidenses están repartidos por toda Europa. El equipo femenino fue, durante mucho tiempo, el mejor del mundo.

El fútbol lleva tiempo acaparando la atención de Estados Unidos. Es cierto que el resto del mundo puede que no le preste mucha atención, pero eso no es raro. Aparte de la Premier League, ningún torneo nacional atrae realmente la atención del público extranjero. Los aficionados en Italia no consumen con entusiasmo las últimas noticias de la Bundesliga alemana. El fútbol es característicamente provinciano, y mucho mejor por ello.

Más inmediatamente, sin embargo, esta creencia de que Estados Unidos no juega para ganar partidos, sino corazones y mentes, ejerce una presión indebida sobre los jugadores. Crea una urgencia, un deseo de pánico entre los fanáticos que no necesita existir. Y, lo que es más importante, ha distorsionado claramente la forma de pensar de las autoridades del juego.

En el proceso de contratación de Crocker, que condujo a la reinstalación de Berhalter, descartó el enfoque en “el próximo partido, el próximo resultado” como el tipo de pensamiento mezquino que indica un “entrenador heredado”. Impulsado por un deseo insaciable de hacer crecer el juego, US Soccer decidió que necesitaba lo opuesto a eso, un tipo con el panorama general, un cerebro galáctico de etapa cuatro.