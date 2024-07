Refiriéndose a cuestiones políticas, Ahok dijo que Jokowi lideraría un grupo de partidos pequeños.

Jacarta – El político del PDI Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahaja Purnama, también conocido como Ahok, habla sobre la dirección de la política indonesia en el futuro. La versión de Ahok de la dirección política se basa en la relación entre el Presidente de la República de Indonesia, Jokowi, y el Presidente de la República de Indonesia, elegido en 2024, Prabowo Subianto.

Ahok dijo esto en el programa. Los ojos de Najwa. a través de YouTube Najwa Shihab el jueves 4 de julio de 2024.

La relación muy estrecha entre las dos figuras quedó confirmada cuando el presidente Jokowi visitó Prabowo después de la operación. Ahok también admitió que estaba agradecido cuando los dos tenían una buena relación.

“Sí, si puede tener una relación como esta, entonces alabado sea Dios, Alhamdulillah”, dijo Ahok, citado el viernes 5 de julio de 2024.

 El Presidente General de la ISP, Kaesang Pangarep, con el Presidente Jokowi en Bandung

Por otro lado, Ahok dijo que Jokowi y Prabowo tienen dos intereses diferentes. También trató de ver la situación política en la que surgirían partidos pequeños porque el Tribunal Constitucional (MK) había eliminado el umbral parlamentario del 4 por ciento.

“La gente tiene dos intereses, diferentes partidos, no lo sabemos. No lo sé. No te estoy acusando ni nada. Veo movimientos de ajedrez en el futuro”, continuó el exgobernador de DKI Yakarta.

“El Tribunal Constitucional también dictaminó que no hay límite parlamentario. Esto significa que en el futuro habrá nuevos partidos pequeños”, afirmó Ahok.

Además, Ahok dijo que es posible que estos pequeños partidos estén dirigidos por Jokowi. También mencionó que el hijo y el yerno de Jokowi ahora están en el ejecutivo estatal.

“Creo que en el futuro surgirán muchos partidos políticos. Puede ser que el señor Jokowi los lidere a todos, los más pequeños se unirán”, dijo Ahok.

Sin embargo, Ahok dijo que sólo estaba tratando de ver las tendencias políticas actuales. “Sólo estoy adivinando. Si piensas en preparar a tus hijos y a tu yerno para permanecer en el poder ejecutivo, significa que él también tiene perspicacia. Tal vez también comprenda la teoría de Martin Luther King Junior. NIH“, explicó Ahok.

“Si no tienes poder, si no tienes poder, no tendrás sangre y serás sentimental, tal vez no lo sepas”, dijo.

Para obtener información, el hijo mayor de Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, fue elegido oficialmente vicepresidente de la República de Indonesia para acompañar a Prabowo Subianto.

Mientras tanto, al hijo menor de Jokowi, Kaesang Pangarep, también se le impide avanzar en las elecciones de 2024. Se especula que Kaesang avanzará en las elecciones para gobernador de Yakarta y Java Central. Sin embargo, hasta el momento no hay certeza sobre el progreso de Kaesang.

Mientras tanto, el yerno de Jokowi, Bobby Nasution, se presentará oficialmente a las elecciones para gobernador en Sumatra del Norte (Sumatra del Norte). Bobby recibió el apoyo de varios partidos políticos para luchar por la gobernación de Sumatra del Norte.