Puan Maharanni revela las razones por las que Ganjar y Ahok fueron nombrados directores centrales del PDIP

Jacarta – El presidente del PDIP DPP, Puan Maharani, reveló las razones por las que Ganjar Pranowo y Basuki Tjahaja Purnama o Ahok fueron nombrados administradores centrales del PDIP, respectivamente como presidente, hasta 2025.

“Porque hay varios puestos vacantes. Debido a que un miembro del PPD murió, luego alguien se fue o regresó al trabajo, por lo que estos puestos vacantes deben cubrirse”, dijo Puan a los periodistas en la Escuela del Partido PDIP, Yakarta, el viernes 5 de julio de 2024.

Puan cree que la presencia de Ganjar y Ahok como presidente del PDIP DPP aumentará su fuerza para afrontar la dinámica política. Todos los administradores y cuadros del PDIP deben trabajar juntos y trabajar juntos para fortalecer el partido.

 La presidenta general del PDIP, Megawati Soekarnoputri, con Ganjar Pranowo en la reunión de trabajo nacional del PDIP

La presidenta general del PDIP, Megawati Soekarnoputri, en la escuela del partido PDIP DPP, Lenteng Agung, Yakarta, presidió el viernes el juramento de la dirección del PDIP DPP para el período 2019-2024, que se ha extendido hasta 2025.

En esa ocasión, Megawati nombró a varios cuadros del PDIP para que se convirtieran en administradores del PPD. Hubo mandatos adicionales, en particular ex administradores, incluidos Prananda Prabowo, Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto y Said Abdullah.

Además de algunos nombres antiguos, también se incluyen nuevas figuras en la dirección, entre ellas Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama, también conocido como Ahok, y Ronny Talapessy.

 La presidenta general del PDIP DPP, Megawati Soekarnoputri, en la escuela del partido PDIP.

La siguiente es la composición de la gestión del PDIP DPP que fue prorrogada hasta 2025:

la presidenta general Megawati Soekarnoputri;

A. Interno

1. Komarudin Watubun, presidente de la División Honoraria del Partido

2. Jefe de la División de Ganadores de las Elecciones Legislativas, Sr. Bambang Wuryanto

3. Jefe de la División Ejecutiva de Ganadores de las Elecciones Fr. Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Jefe de Ideología y Desarrollo de Cuadros Dres. H. Djarot Saiful Hidajat

5. Jefe de Asuntos Organizativos y de Membresía, Sukur H. Nababan

6. Jefe de Recursos Humanos MH Said Abdullah

B. Gobernanza

1. Director de Políticas Puan Maharani

2. Jefe de Gobierno y Autonomía Regional, Ganjar Pranowo

3. Jefe de Asuntos Exteriores, Dr. Ahmad Basarah;

4. Jefe de Derecho, Derechos Humanos y Prof. Yasonna H. Laoly

C. Defensa del Pueblo

1. Jefe de Reforma del Sistema Jurídico Nacional, Ronny Berty Talapessy

2. Responsable de Asuntos Económicos Fr. Basuki Tjahaja Purnama

3. Jefe de Cultura Rano Karno

D. Ciudadanía

1. Jefe de la División de Gestión de Desastres, Tri Rismaharini;

2. Jefe de Industria y Mano de Obra, Nusyirwan Soejono

3. Directora de Salud, Dra. Rebekah Tjiptaning P.

4. Jefe de la División de Seguridad Social Dra. Hj. Sri Rahayu

5. Jefa de la División de Mujeres y Niños, I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Jefe de Cooperativas y División UMKM Drs. Hice Urip, M.Si.:

7. Jefe de Turismo Dr. Hj. SB Wiryanti Sukamdani;

8. Responsable de Juventud y Deportes Fr. Eriko Sotarduga

9. Jefe de Religión y Creencia en Dios Todopoderoso Zuhairi Misrawi

10. Presidente de la División de Economía Creativa y Economía Digital, HM Prananda Prabowo

11. Responsable de Alimentación y Agricultura fr. Ask Sianipar;

12. Jefe de Asuntos Marítimos y Pesca Prof. Dr. Rokhmin Dahuri

13. Jefe de la División Forestal y MY Esti Wijayanti;

14. Secretario General Dr. Hermano Hasto Kristiyanto

15. El Secretario General Adjunto de Asuntos Internos, Dres. Adiyanto, dijo

16. Secretario General Adjunto de Asuntos Gubernamentales Arif Wibowo

17. Secretario General Adjunto de Asuntos Populares, Sadarestuwati

18. Secretario General Adjunto de Comunicaciones, Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Secretario General Adjunto Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Tesorero general Olly Dondokambey

21. Vicetesorero de Asuntos Internos fr. Rudianto Tjen

22. Tesorero Adjunto de Asuntos Exteriores Yuke Yurike