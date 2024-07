Megawati ‘Sentil’ Jokowi: ¡No hagas tu propia versión!

Yakarta – La presidenta general del PDIP, Megawati Soekarnoputri, admitió que le dijo al presidente Joko Widodo (Jokowi) que debe liderar siguiendo los ideales de los fundadores de la nación y no crear su propia versión.

“¿Qué más quieren buscar? Le dije al Pak Jokowi, ustedes, los líderes, deben llevar a cabo lo que los padres fundadores de la nación pensaron y escribieron, no nosotros haciendo versiones”, dijo Megawati en un discurso político en la Escuela del Partido, Lenteng. Agung, sur de Yakarta, el viernes 5 de julio de 2024.

Por otro lado, el quinto presidente de la República de Indonesia también tenía dudas sobre el liderazgo actual. También le dio un mensaje a Ganjar Pranowo cuando estaba a punto de presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, para que pudiera continuar con los ideales de los fundadores de la nación.

“Bueno, si veo la versión del líder ahora, es extraño, es muy difícil vivir lo que ya tienes. Eso es lo que le dije a Ganjar: ‘ten cuidado si te conviertes en líder’”, dijo.

Megawati subrayó que no dudaría en recordar que fue una figura que contribuyó a convertir a sus cuadros en líderes de la nación.

“Muchos dicen que tu madre no debería hacerte (líder de la nación). Sí, depende de ti, pero le dije (Jokowi y Ganjar), lo hice porque te uniste al PDIP. “Depende de usted decidir si quiere ser independiente del partido, no me corresponde a mí hacerlo”, dijo.

Por lo tanto, Megawati siempre pide a sus cuadros que quieran convertirse en líderes nacionales a través de su partido que sigan el concepto nacional. Porque cree que este es el paso correcto.

“Como en realidad sólo hay que implementarlo, es muy difícil completarlo con Pancasila, cooperación mutua y diversidad”, concluyó.

Se sabe que hay rumores de que la relación del presidente Jokowi con el PDIP ha sido tensa desde las elecciones presidenciales de 2024. Jokowi ha sido acusado de participar en las elecciones presidenciales de 2024. Además, su hijo mayor, Gibran Rakabuming Raka, se postula para vicepresidente. .

Se considera que Jokowi apoya al dúo Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, que actualmente han sido nombrados como la pareja electa de candidatos presidenciales y vicepresidentes para 2024.

Sin embargo, las acusaciones del PDIP de que Jokowi era una niña no quedaron probadas cuando el Tribunal Constitucional (MK) decidió rechazar la disputa sobre las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, el subsecretario general del PDIP, DPP, Utut Adianto, enfatizó que el PDIP sigue siendo el partido que apoya al gobierno de Jokowi-Ma’ruf. No hubo orden de retirar el apoyo al presidente Jokowi.

“Está claro que una vez más el PDIP sigue siendo el partido gobernante. Somos el partido de apoyo, el partidario y el principal partidario del gobierno. Por lo tanto, esto no ha sido retirado”, dijo Utut a los periodistas en el Complejo Parlamentario de Senayan, el miércoles. , 3 de julio de 2024.