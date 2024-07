¡Más allá de las expectativas! Bank Mandiri gana 8 premios en los premios Asian Banking & Finance (ABF) 2024

VIVO – Bank Mandiri ha confirmado una vez más su dominio en el sector bancario al ganar ocho prestigiosos premios en los premios Asian Banking & Finance (ABF) 2024. Estos premios abarcan múltiples categorías, incluidas Transformación digital del año, Banca minorista residencial del año y Móvil. . Iniciativa de Banca y Pagos del Año, Iniciativa de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático del Año, Iniciativa de Gobernanza de Datos del Año, Banco Privado del Año, Banco Nacional de Financiamiento del Comercio del Año y Banco Nacional de Gestión de Efectivo del Año.

El director de banca minorista y de redes de Bank Mandiri, Aquarius Rudianto, dijo que este premio es el compromiso de Bank Mandiri de brindar el mejor servicio a los clientes y su contribución a la economía de Indonesia. La confiabilidad del negocio Mayorista y Minorista de Banco Mandiri se refleja en este logro, demostrando su capacidad de adaptarse a los desarrollos tecnológicos y a las necesidades del mercado.

Según Aquarius, el éxito de Banco Mandiri en la categoría Transformación Digital del Año muestra iniciativas digitales innovadoras. Esto incluye el desarrollo de una plataforma de banca móvil que facilite las transacciones financieras diarias de los clientes. “Este premio también refleja la dedicación de Bank Mandiri para continuar innovando en el suministro de soluciones financieras que satisfagan las necesidades de los tiempos”, dijo Aquarius al recibir el premio en Singapur el jueves por la noche (7 de abril).

Además, este premio es un reconocimiento al esfuerzo de la compañía en transformar los servicios bancarios a través de la tecnología digital. En el futuro, Banco Mandiri seguirá innovando e invirtiendo en tecnología para brindar la mejor experiencia a los clientes y a la sociedad.

Excelencia en servicios minoristas y bancarios

El premio al Banco Minorista Nacional del Año muestra la excelencia de los bancos con el código de emisor BMRI en la prestación de servicios de banca minorista confiables y dignos de confianza. A través de diversos productos y servicios adaptados a las necesidades de los clientes, Bank Mandiri ha logrado mantener su posición como uno de los bancos líderes en Indonesia.

Al referirse al desempeño de la empresa, Banco Mandiri afirmó que el crecimiento del crédito en el segmento minorista continúa siendo positivo. Se registró que a finales de marzo de 2024, la distribución crediticia total del segmento de banca minorista de Bank Mandiri logró crecer un 10,9% interanual (interanual) hasta 363 mil millones de rupias solo sobre una base bancaria.

Además, el premio a la Iniciativa de Pagos y Banca Móvil del Año, ganado por Bank Mandiri, también confirma su posición como pionero en proporcionar soluciones de pago fáciles a través de la presencia de Livin’ by Mandiri. Con funciones fáciles de usar y seguridad confiable, Bank Mandiri continúa esforzándose por brindar fácil acceso a los servicios bancarios para todos los clientes.

Además, en mayo de 2024, los usuarios de la aplicación Livin’ by Mandiri alcanzaron los 25,4 millones, un aumento del 37% anual. De esta cantidad, el valor total de las transacciones de Livin’ by Mandiri hasta mayo de 2024 en lo que va del año (YTD) alcanzó los 1,552 billones de IDR, con un volumen de transacciones de 1,45 mil millones de transacciones.

Livin’ by Mandiri no solo ofrece soluciones financieras integrales que combinan experiencia bancaria con necesidades de estilo de vida en una sola aplicación, sino que continúa presentando los mejores e innovadores servicios en todos los aspectos de la vida, incluida la característica más nueva Livin’ KPR, que facilita clientes minoristas para registrarse en KPR.

La función Livin’ KPR está aquí como una solución innovadora para agilizar el proceso de financiación de KPR y hacerlo más fluido, garantizando un proceso de solicitud de KPR rápido y eficiente. Desde variadas opciones de propiedad, tasas de interés competitivas, tarifas de provisión con descuento hasta formularios y procesos de solicitud de hipotecas sencillos y sencillos, existen beneficios que los clientes de Bank Mandiri pueden disfrutar con Livin’ KPR.

Se espera que la presencia de la función Livin’ KPR optimice las adquisiciones de KPR y haga crecer la cartera de Mandiri KPR en 2024. Actualmente, los desembolsos de Bank Mandiri KPR han aumentado un 31,4 % interanual.

“Creemos que la innovación y la calidad son ahora las claves para brindar la mejor experiencia bancaria a nuestros clientes. “Es nuestro compromiso en Bank Mandiri brindar comodidad y confort a través de innovaciones de vanguardia”, explicó.

Este banco con el logo del lazo dorado también recibió reconocimiento internacional en la categoría Iniciativa de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático del Año, gracias a la iniciativa de Bank Mandiri de implementar tecnología de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operativa y el servicio al cliente. Al mismo tiempo, el premio a la Iniciativa de Gobernanza de Datos del Año muestra el compromiso de Bank Mandiri de mantener la integridad y seguridad de los datos de los clientes, que es una máxima prioridad en las operaciones bancarias.

El reconocimiento como Banco Privado del Año refleja la confianza de los clientes en los servicios de Banca Privada que ofrece Banco Mandiri a sus principales clientes. Esto está en línea con el aumento continuo de los activos bajo administración (AUM) de más de 15 billones de IDR para marzo de 2024. Este servicio está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los clientes de alto nivel con una variedad de servicios financieros, de inversión e inversiones exclusivas y personalizadas. planes. solución de negocio.

Dominio del mercado mayorista

La cosa no se detuvo ahí: Bank Mandiri demostró una vez más su dominio en el mercado mayorista al ganar el título de Banco de Financiamiento del Comercio Nacional del Año de Indonesia. Este reconocimiento refleja los servicios integrales de Trade Finance, así como la capacidad de apoyar de manera óptima a los clientes en todas las etapas de las operaciones comerciales. Ya sea a través de los métodos de crédito documentario, cobro documental o apertura de cuenta, Banco Mandiri garantiza que las transacciones se realicen sin contratiempos.

Aquarius explicó además que Banco Mandiri también ofrece soluciones integrales de financiamiento, incluidas las fases previas al envío, en tránsito y posteriores al envío. Consistentemente reconocido en el escenario internacional, Bank Mandiri ha sido nombrado Banco de Financiamiento del Comercio Nacional del Año de Indonesia en los premios Asian Banking & Finance (ABF) Wholesale Banking Awards cada año desde 2015. Hasta el primer trimestre de 2024, el segmento bancario de crédito de Bank Mandiri El segmento mayorista registró un crecimiento interanual del 25,1%.

En el campo de los servicios mayoristas, la excelencia de Bank Mandiri se refleja cada vez más en el premio al Banco Nacional del Año en Gestión de Efectivo de Indonesia. Este logro confirma la excelencia del banco en la prestación de productos y servicios de Cash Management a clientes corporativos.

Aquarius evalúa que este reconocimiento cuenta con el respaldo de Kopra por la innovación digital de Mandiri, que se lanzó en octubre de 2021. Kopra by Mandiri ha aumentado significativamente las transacciones de clientes mayoristas, y el número de usuarios se duplicó a 200.000 clientes corporativos en el primer trimestre de 2024. Además, la plataforma logró gestionar más de 4.800 billones de IDR en transacciones mayoristas, con un total de 302 millones de transacciones en el primer trimestre de 2024.

Kopra by Mandiri no es solo una plataforma digital ordinaria, sino que ofrece diversas funciones y servicios que los clientes corporativos pueden utilizar para realizar diversos tipos de transacciones financieras y actividades bancarias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No sólo las empresas nacionales, a través de la funcionalidad Kopra Beyond Borders, los clientes mayoristas ahora pueden acceder a Kopra by Mandiri en países extranjeros como Dili, Singapur, Hong Kong y Shanghai.

A través de funciones clave que incluyen administración de cuentas centralizada, panel financiero consolidado y token de identificación de múltiples empresas, los clientes mayoristas de Bank Mandiri ahora pueden administrar y monitorear transacciones en tiempo real con facilidad.

“La innovación continua, las soluciones estructuradas, el servicio superior y el gran aumento en la competencia de los consultores han convertido a Bank Mandiri en un líder del mercado. “Todas estas iniciativas tienen como objetivo brindar conveniencia, eficiencia operativa y una experiencia de transacción fluida a todos los participantes en el ecosistema empresarial a través de una plataforma digital”, explicó Aquarius.

Todos los premios recibidos por Bank Mandiri en los Premios ABF 2024, continuó Aquarius, son una prueba clara de la dedicación de la compañía para brindar el mejor servicio a los clientes que contribuyen a la sociedad y la economía de Indonesia. Banco Mandiri seguirá comprometido con el desarrollo de servicios y productos innovadores y manteniendo la confianza depositada por los clientes.

“Este premio es resultado del arduo trabajo de todo el equipo de Banco Mandiri. Estamos comprometidos a seguir ofreciendo lo mejor a nuestros clientes y contribuir positivamente a la economía de Indonesia. “Gracias a todos los clientes y socios comerciales por su confianza y apoyo”, concluyó Aquarius.