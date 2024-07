Leyendo el Pledoi, SYL alude a las acusaciones y exigencias del fiscal basadas únicamente en opiniones ajenas

Jacarta – El ex Ministro de Agricultura de Indonesia, Syahrul Yasin Limpo (SYL), afirmó que era simplemente víctima de acusaciones infundadas. Esto, dijo SYL, ya lo había hecho su ex asesor, Panji Hartanto.

Lea también: SYL revela la traición del ex asesor de Panji: tan cruel y vil

SYL expressou isso ao ler uma nota de defesa ou apelo no Tribunal de Corrupção do Tribunal Distrital Central de Jacarta, sexta-feira, 5 de julho de 2024. SYL disse que não esperava que Panji, como seu ex-assessor, tivesse coragem de dizer eso.

De hecho, Panji fue nombrado asistente porque tenía experiencia como empleado joven y sin intereses del Ministerio de Agricultura. “Sin embargo, inesperadamente, (Panji) hizo acusaciones infundadas con diversas suposiciones e información fabricada”, dijo SYL en el tribunal.

Lea también: SYL revela una serie de logros antes de convertirse en Ministra de Agricultura

SYL dijo que una de las cosas que Panji reveló a través de su manipulación de información fue que SYL había solicitado una tarifa del 20 por ciento del presupuesto de cada unidad de trabajo (satker) en el Ministerio de Agricultura.

 Juicio de acusación contra Syahrul Yasin Limpo (SYL) por caso de extorsión y gratificación

Lea también: Requieren 12 años de prisión, SYL: Me entrego a Dios, pero me siento oprimido

SYL explicó que el presupuesto anual del Ministerio de Agricultura ronda los 15.000 millones de euros. Esto significa que el 20% del presupuesto equivale a 3.000 millones de IDR. Si se multiplica por cuatro años o cuando SYL sirvió de 2019 a 2023, entonces la tarifa del 20 por ciento que recibió SYL como afirmó Panji fue de 12 mil millones de IDR.

“(Si recibo 12 billones de IDR), me convertiré en una persona muy rica y rica”, dijo SYL.

SYL luego comparó los activos confiscados por los investigadores de KPK, que estaban lejos de valer 12 mil millones de rupias. “Esto demuestra que la declaración del testigo Panji no tiene sentido”, dijo SYL.

Además, SYL explicó que Panji proporcionó esta información y fue utilizada como base por el fiscal para hacer acusaciones y demandas. De hecho, durante el juicio, la declaración de Panji fue refutada por el testimonio de otros testigos, como el testigo Kasdi (Secretario General del Ministerio de Agricultura), los directores generales (dirjen) y los directores del Ministerio de Agricultura.

Estos testigos admitieron que la orden de evaluación, el cobro y la información relacionada con la tarifa del 20% se obtuvieron de Panji. No haber tenido noticias directas de SYL. “El testimonio de los testigos (Kasdi y otros) sólo escuchó lo que otras personas dijeron, sólo ‘él dijo’ y ‘él dijo'”, dijo SYL.

Según el principio de non testimonium de auditu, continuado por SYL, las informaciones obtenidas de otras personas no constituyen declaraciones testimoniales. Esta disposición también se explica en el párrafo 1 del artículo 185 del Código de Procedimiento Penal. Cuando las declaraciones de los testigos no incluyan información obtenida de otros.

Anteriormente, se informó que el ex Ministro de Agricultura (Mentan), Syahrul Yasin Limpo o SYL, fue condenado a 12 años de prisión tras un caso de extorsión dentro del Ministerio de Agricultura (Kementan).

“Condenó al acusado Syahrul Yasin Limpo en forma de una pena de prisión de 12 años reducida en el momento de la detención del acusado”, dijo el fiscal del Comité de Erradicación de la Corrupción al leer los cargos en el Tribunal de Corrupción en el centro de Yakarta, el viernes 6 de junio. 28 2024.

Además, SYL también tuvo que pagar una multa de 500 millones de IDR o una subsidiaria de 6 meses de prisión.

Los fiscales creen que SYL recibió dinero de funcionarios del Ministerio de Agricultura por un total de 44.200 millones de IDR y 30.000 dólares estadounidenses (equivalentes a 490 millones de IDR) mientras se desempeñaba como Ministro de Agricultura.

Por lo tanto, el fiscal también pidió a SYL que pagara una indemnización por el monto que recibió de 44.269.777.204 IDR y 30 mil dólares estadounidenses. Si no se paga el dinero, se sustituirá por 4 años de prisión.