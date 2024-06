La AFC multa a Cristiano Ronaldo antes del partido entre Portugal y Eslovenia en los octavos de final de la Eurocopa 2024

Jacarta – La Asociación Asiática de Fútbol (AFC) impuso sanciones al capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, antes de su participación en los octavos de final de la Eurocopa 2024, contra Eslovenia. Según los informes, multaron al cinco veces ganador del Balón de Oro con 15.000 dólares estadounidenses (alrededor de 245 millones de rupias). Deporteskeeda.

Lea también: La respuesta de Julian Nagelsmann al técnico danés que protestó tras ser derrotado por Alemania en la Eurocopa 2024

Este castigo es el impacto de la Liga de Campeones asiática 2023-2024 del pasado mes de marzo. Se dice que Ronaldo violó las reglas porque utilizó una marca registrada de un tercero que aparentemente no era patrocinador del prestigioso torneo de clubes asiáticos.

 Capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo

Lea también: Selección italiana eliminada en octavos de final de la Eurocopa 2024, continúa la maldición del título de campeón

Este momento ocurrió cuando Ronaldo participó de la conferencia de prensa del Al Nassr FC contra el Al Ain, en los cuartos de final de la Liga de Campeones asiática 2023-2024. La AFC también advirtió al técnico de 39 años que no repitiera el mismo error y que no dudara en imponerle un castigo más severo si no cumplía.

En ese partido, Ronaldo tampoco logró llevar a Al Nassr un paso más allá. Fueron derrotados por el Al Ain por 1-3 en los penaltis tras empatar 4-4 en el global.

Lea también: Un hombre estaba decidido a subir al techo del estadio durante el partido de la Eurocopa 2024 entre Alemania y Dinamarca anoche.

“La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) multó a Cristiano Ronaldo por violar una regla durante una conferencia de prensa antes de un partido de la Liga de Campeones de la AFC”, escribió el informe. deporteskeeda, elegido el domingo 30 de junio de 2024.

 Capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo

Como sabemos, Ronaldo actualmente trabaja en el club asiático Al Nassr FC. Marcó 58 goles y 15 ayudar 64 partidos internacionales con el club de Arabia Saudita.

Por eso Ronaldo se puso en contacto con la AFC. Mientras tanto, las noticias sobre el castigo de la AFC también se han vuelto populares entre los fanáticos del fútbol indonesio recientemente.

El entrenador de la selección indonesia, Shin Tae-yong, y dos jugadores del equipo Garuda, Justin Hubner e Ivar Jenner, fueron multados por la máxima confederación de fútbol de Asia por un total de casi 300 millones de IDR. Shin fue sancionado por criticar el resultado del partido en una conferencia de prensa durante la Copa Asiática U23 2024, mientras que Justin e Ivar lo fueron por sus publicaciones en las redes sociales.

Además, la multa de Ronaldo correrá a cargo de la federación portuguesa, según la misma fuente. Ahora, el exjugador del Real Madrid se centra en la preparación del partido de octavos de final de la Eurocopa 2024 contra Eslovenia el martes 2 de julio de 2024.