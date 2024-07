Evidencia de CCTV: el internado islámico Al Aziziyah supuestamente ignora al estudiante acosado hasta su muerte

Viernes 5 de julio de 2024 – 11:33 am WIB

VIVO – El caso de la muerte de un estudiante en Lombok llamó la atención de la policía. Nurul Izatih (14), estudiante de Ende – NTT, murió después de permanecer en coma en el hospital, supuestamente debido al acoso de sus compañeros.

Lea también: Hay la segunda serie MXGP en Lombok, ASDP opera 23 ferries desde Bali

El pasado jueves (07/04/2024), la policía de Mataram examinó a dos compañeros de estudios para conocer la cronología del acoso que provocó la enfermedad y la muerte de la víctima.

El abogado de la víctima, Yan Mangandar Putra, negó la afirmación del internado islámico Al Aziziyah (Ponpes) de que el viernes 14 de junio de 2024 la víctima regresó a casa en buenas condiciones.

Lea también: Evacuados a Timika dos cuerpos de víctimas de ataques intergrupales

Se sabe que el 14 de junio, la víctima fue trasladada a East Lombok para recibir tratamiento ambulatorio por iniciativa de sus compañeros de estudios, porque la víctima estaba enferma.

Yan Mangandar dijo, basándose en las imágenes de la cámara de vigilancia de la tarde del viernes 14 de junio, que si mirabas repetidamente podías ver a Nurul Izatih saliendo del internado con la nariz cortada y los ojos hinchados.

Lea también: Colega de Afif Maulana acusado de intervenir en cambios de información, aquí está la respuesta del inspector general Suharyono

“Sería bueno que los administradores del internado vieran las imágenes de CCTV cientos de veces si fuera necesario y luego verían la verdad de que el niño víctima tiene la nariz cortada y los ojos hinchados”, dijo el viernes 5 de julio de 2024.

La víctima salió hacia su coche sin ser acompañada por el internado islámico Al Aziziyah.

“La víctima caminaba sola con el cuerpo encorvado por el dolor, portando una mochila escolar de color verde y una bolsita de golosinas que contenía ropa variada, sin estar acompañada de ningún administrador del internado”, dijo.

El abogado que forma parte de la Coalición contra la violencia contra mujeres y niños también pidió a la policía que revisara las cámaras de seguridad desde la planta baja hasta el tercer piso del dormitorio principal de mujeres el miércoles 12 de junio de 2024.

“Esto es para dejar en claro lo ocupados que están los amigos de los estudiantes cuidándolos, informando a los jóvenes e incluso llevando al hijo de la víctima al baño”, dijo.

Yan Mangandar enfatizó esto para refutar la afirmación de Al Aziziyah de que no fueron negligentes en la gestión y supervisión de sus estudiantes.

“Que los administradores de los internados islámicos se den cuenta de que están descuidando a las estudiantes que deberían ser su responsabilidad y que están gravemente enfermas y sin ninguna ayuda”, dijo.

De hecho, Yan sospecha que entre el 12 y el 14 de junio, Al Aziziyah no llevó a Poskestren a víctimas gravemente enfermas.

“Porque nuestro equipo de poder no encontró esta información de nadie, excepto la confesión unilateral de la dirección del internado islámico ante los medios de comunicación el 24 de junio de 2024. Estamos seguros de que si el internado islámico se preocupara y no descuidara sus responsabilidades, esto malo no hubiera sucedido”, dijo.

Fuerte indicación

A título informativo, el miércoles 26 de junio de 2024, un comunicado del doctor de RSUD Dr. R. Soedjono Selong, East Lombok, confirmó que hubo un impacto contundente en el lado izquierdo de la cabeza de la víctima.

Esto indica que hubo violencia contra los niños víctimas que vivían diariamente en el dormitorio y la escuela del internado islámico Al Aziziyah, por lo que el proceso legal en este caso fue de investigación en investigación.

Yan enfatizó esto y al mismo tiempo negó la declaración inicial de los administradores del internado islámico, quienes afirmaban que lo sucedido al hijo de Nurul Izatih no se debió a la violencia, sino a que le había descubierto un grano en la nariz con un alfiler.

“A la vista de estos hechos, pedimos que determinadas partes no dirijan que este caso de violencia se produzca fuera del internado islámico y mucho menos acusen a un alfiler como autor de la violencia”, afirmó.

“Nuestra lógica rota fue creada sólo para proteger el buen nombre de determinadas instituciones”, subrayó.