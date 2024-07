España x Alemania, Psywar Nagelsmann por Lamine Yamal

Alemán – La selección alemana intentará frenar la brillante actuación de Lamine Yamal con la selección española en la EURO 2024. Los dos equipos se enfrentarán en los cuartos de final en el MHP Arena de Stuttgart, Alemania, el viernes por la noche WIB, 5 de julio de 2024.

Lamine Yamal fue la estrella de la selección española en esta competición. Siempre ha sido el pilar del entrenador Luis de la Fuente para ocupar el ala derecha del ataque del Team Matador.

A sus 16 años, el jugador del Barcelona logró demostrar madurez y constancia en su juego. El entrenador de la selección alemana, Julian Nagelsmann, es consciente del peligro potencial de Yamal.

Pero cree que sus jugadores pueden reducir los movimientos de Yamal. Además, muchos miembros del equipo ya tienen experiencia de primer nivel.

“Sólo tiene 16 años, por lo que hay muchas posibilidades de que nuestros jugadores le sobrevivan”, dijo Julian Nagelsmann en la rueda de prensa previa al partido, citado por PA-AP.

 El entrenador de la selección alemana, Julian Nagelsmann. Fotografía : Foto AP/Matthias Schrader, Archivo

“Necesitamos estar preparados para varias cosas. Pero, por otro lado, no tiene mucha experiencia cuando las cosas no salen como quiere”, añadió.

“Veremos cómo reacciona. Esta no es una instrucción para derribarlo, no te preocupes. Queremos controlar el balón, no lastimar a los jugadores”.

El capitán alemán Ilkay Guendogan también respondió a las preguntas sobre Yamal. Habiendo jugado ambos en el Barcelona, ​​​​ha visto el desarrollo de Yamal muy rápidamente hasta ahora.

“Para ser un jugador de 16 años, ha evolucionado mucho. Si miras dónde estaba yo cuando tenía 16 años, él estaba en una posición completamente diferente”, dijo Guendogan.

“Por su forma de jugar al fútbol y los riesgos que corre, es un jugador muy importante para España y el Barcelona. Tengo mucho respeto por lo que hace”.