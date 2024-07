El tema tratado no es importante.

Jacarta – Los internautas están ocupados expresando críticas al comentarista que dirigió el partido entre las selecciones de Indonesia y Australia en la semifinal de la Copa ASEAN Sub-16 la noche del lunes 1 de julio de 2024.

Esta crítica fue expresada inicialmente por una cuenta de Instagram. @garudarevolution.futebol. Parecían irritados porque los comentaristas estaban discutiendo temas que no tenían relación con el partido.

“Siempre se discuten muchas cosas sin importancia, aunque el comentarista diga que tiene décadas de experiencia”, escribe el informe, citado el miércoles 3 de julio de 2024.

 Los jugadores de la Selección Indonesia U16 celebran el gol Fotografía : Instagram @timnas.indonesia

“Honestamente, no necesitamos saber de quién es hijo este jugador, ni a qué se dedica su padre. “Ya sea que conozcas al padre o no, realmente no necesitamos saber esta información”, continuaron.

Los aficionados de la selección de Indonesia esperan que los comentaristas puedan educar al público, transmitiendo información sobre la trayectoria de los jugadores que compiten.

“Lo que necesitamos saber es de qué academia proviene (el jugador), su estilo de juego típico, en qué club (juega)”, dijeron.

“No es importante mencionar que mi Bekasi está encendida, etc. Estas cosas sin importancia, por favor redúzcalas, simplemente aumente su educación”, dice el informe.

El miércoles por la tarde, la carga recibió muchas reacciones de los internautas. No fueron pocos los que admitieron sentirse incómodos escuchando lo que decía el comentarista.

Los internautas esperan que los comentaristas de fútbol puedan debatir temas relacionados con el fútbol. Para que el público que mira esté educado.

“De hecho, sería mejor si lo que se discutiera fuera conocimiento futbolístico, diferentes tipos de posiciones, estilos adecuados, quién en el equipo tiene ese estilo”. comentó un internauta.

“Tengo la misma opinión… lo siento, lo siento, para Bung Towel en los Juegos Marítimos de 2010 es mejor que sea un comentarista para realmente educar… Recuerden a los oponentes de Vietnam en los Juegos Marítimos… El gol de Patrick Wanggai Antes de esto, sólo presta atención a lo que dijo Bung Towel (ahora no toalla)”. dijo el internauta.

“El verdadero paquete es aquel que habla demasiado de cosas sin importancia para que otros comentaristas se dejen llevar. Esto viene sucediendo desde que era estudiante, por lo que se sigue hablando hasta ahora del origen (cobrar de más) cuando en realidad hay cosas más importantes que discutir”, dijo el internauta.