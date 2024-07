El portero de la selección de Singapur, Hassan Sunny, dona dinero de los aficionados chinos a Muhammadiyah

VIVO – El portero de la selección nacional de Singapur, Hassan Sunny, donó 10.000 SGD o 120 millones de IDR a Muhammadiyah Welfare House.

Se recaudaron cientos de millones de dinero de los fanáticos chinos después de que la actuación de Hassan Sunny permitió al equipo chino clasificarse para la tercera ronda de clasificación para la Copa del Mundo 2026.

Para su información, en la segunda ronda de las eliminatorias para el Mundial de 2026, China forma parte del Grupo C con las selecciones de Singapur, Tailandia y Corea del Sur.

 Hassan Sunny, portero de la selección de Singapur

En el último partido de la segunda ronda, China se enfrentó a Corea del Sur, mientras que Tailandia recibió a Singapur. Ambos partidos se disputarán el martes 11 de junio de 2024.

La situación en ese momento era que Corea del Sur ya no necesitaba ganar porque ya se había embolsado su billete a la tercera ronda. La competencia en el Grupo C sólo proviene de China y Tailandia. Sin embargo, Singapur ya no tiene grandes expectativas debido a su posición interina.

En el último partido de la segunda ronda, China perdió ante Corea del Sur por 1-0. Esta condición deja a los aficionados chinos preocupados por la posibilidad de que Tailandia supere la posición de subcampeón de su equipo.

Desafortunadamente, los esfuerzos de Tailandia por superar a China se estancaron porque Hassan Sunny tuvo un buen desempeño bajo el puesto de Singapur. Los intentos de gol del White Elephant Team siempre fueron frustrados por el portero.

Como resultado, Tailandia venció a Singapur por sólo 3-1. Este número los mantiene en el tercer lugar del Grupo C, mientras que China está firmemente en el segundo lugar porque son superiores en la competencia cara a cara y se han clasificado para la tercera fase.

Después del partido, los aficionados chinos en Singapur acudieron en masa al negocio culinario de Hassan. Incluso difundieron el código QR de pago del restaurante hasta que se volvió viral en el país de la Cortina de Bambú.

Desde entonces, algo de dinero ha seguido fluyendo hacia la cuenta de Hassan. Sin embargo, el portero de 40 años se mostró reacio a revelar el monto total que recibió.

Sintiendo que el dinero provenía de donaciones, Hassan pensó entonces en donar el dinero a quienes más lo necesitaban.

“Hablé de esto con mi familia cuando me di cuenta de que este dinero no era realmente mío. “Este dinero es una donación (de partidarios chinos) y creo que lo que puedo hacer con este dinero es devolvérselo a la sociedad”, dijo Hassan, citado por Channel News Asia (CNA), el viernes 5 de julio de 2024.

Hassan admitió que donó el dinero poco después de finalizar el partido de clasificación contra Tailandia. “Decidí donar este dinero después de regresar de Bangkok”, dijo.

“No vengo de una familia rica, así que entiendo el nivel de dificultades que enfrentan. Siento que es simplemente mi deber o responsabilidad hacer una contribución así”, concluyó.