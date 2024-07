El inspector general Karyoto explica sin rodeos por qué no se completó el expediente de Firli Bahuri

Jacarta – El jefe de policía regional de Metro Jaya, inspector general de policía Karyoto, reveló por qué el procesamiento del caso de presunta extorsión del ex presidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK), Firli Bahuri, aún no se ha completado.

Admitió que el caso contra Firli no se puede dividir. Esto fue luego de que su partido coordinara con el Ministerio Público. Por lo tanto, Karyoto enfatizó que el caso que arrestó a Firli no ha terminado.

“Coordinamos nuevamente con el Ministerio Público que no podemos dividir el caso, por lo que va un poco lento”, dijo el viernes 5 de julio de 2024.

 Jefe de Policía Metro Jaya, Inspector General de Policía Karyoto. Fotografía : Viva.co.id/ Símbolo del enemigo de la paz

Este no es sólo el caso de extorsión contra el ex Ministro de Agricultura Syahrul Yasin Limpo (SYL), dijo Karyoto, otros casos de Filri manejados por su partido incluyen casos relacionados con el delito de lavado de dinero (TPPU) y violaciones del Artículo 36 junto con el Artículo 65 relacionado. a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción. Por lo tanto, también se solicitó a su partido que el Ministerio Público recopilara los expedientes de estos otros dos casos.

“En principio, según los principios del derecho penal, no podemos dividir los casos porque ayer el artículo 36 llegó un poco tarde. Ayer nos centramos en los artículos sobre extorsión y presunto soborno, pero debido a que coordinamos nuevamente con el fiscal, no podemos dividir los casos, por lo que seremos un poco lentos “Completar ambos al mismo tiempo. Por favor, den tiempo. Todo debe estar bien”. coordinado. Lo que no se ha cumplido se debe cumplir de inmediato, qué información es necesaria para cumplir con el artículo primero y el artículo segundo”, afirmó.

Como se informó anteriormente, Polda Metro Jaya enfatizó que todavía estaba investigando otro caso que involucra al ex presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), Firli Bahuri, además del presunto caso de extorsión del ex ministro Syahrul Yasin Limpo (SYL). De hecho, los investigadores no pudieron arrestar a Firli, aunque ya era sospechoso en el caso.

“Transmitimos que hay otros casos que estamos llevando a cabo actualmente, tanto investigaciones como consultas”, dijo el director especial de investigación criminal de Polda Metro Jaya, comisionado de policía, Ade Safri Simanjuntak, el miércoles 3 de julio de 2024.

Para su información, la policía respondió a una declaración del ex presidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK), Firli Bahuri, quien pidió el fin del presunto caso de extorsión contra el ex Ministro de Agricultura Syahrul Yasin Limpo (SYL).

La policía de Metro Jaya, como responsable del caso, afirmó que procesará el caso hasta su finalización. Así lo reveló el director especial de investigación criminal de Polda Metro Jaya, el comisionado de policía, Ade Safri Simanjuntak.

“Profesional significa procesal y minucioso”, dijo el lunes 1 de julio de 2024.