Eduardo Camavinga explica sus preocupaciones sobre la selección francesa

Alemán – Eduardo Camavinga está incluido en la selección francesa para la Eurocopa 2024. Sin embargo, le preocupa estar en el equipo actual de Didier Deschamps.

El centrocampista del Real Madrid admitió no estar satisfecho con el papel que le asignan en la actual selección francesa. Porque eso le hizo perder su lugar en el equipo titular.

Camavinga dijo que desde el principio le dijeron qué papel le correspondería en la Eurocopa 2024. No estaba contento porque no jugaría mucho.

“Al inicio de la Eurocopa 2024 me dijo cuál sería mi papel. No estaba contento porque no jugué mucho, pero sabía que llegaría mi momento”, dijo Camavinga, citado por ESPN.

 Eduardo Camavinga, duelo Real Madrid x Valencia 2-0

De la siguiente afirmación se desprende que Camavinga tiene un papel que desempeñar en la banda izquierda de la defensa. Eso significa hacerlo competir con Theo Hernández, quien ha sido un pilar.

En el Real Madrid, Camavinga fue utilizado varias veces como lateral izquierdo. Admite que hasta el momento todavía no se siente cómodo jugando en esa posición.

Sin embargo, como era una necesidad del equipo, tenía que hacerlo. El jugador de 21 años luchará duro para dar su mejor rendimiento.

“Todavía no me gusta jugar a la defensiva, eso no ha cambiado. Pero soy un jugador de equipo, si tengo que jugar de lateral izquierdo lo daré todo”, afirmó.