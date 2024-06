Después de la dificultad viene la facilidad, ¡tú puedes hacerlo!

Jacarta – La selección de Indonesia forma parte del grupo infernal de la tercera ronda de las Eliminatorias al Mundial 2026, en la zona asiática. La flota de Shin Tae Yong tiene que competir con Japón, Arabia Saudita, Australia, China y Bahréin en el Grupo C.

Al respecto, Ustaz Adi Hidayat dio su opinión. Según él, nada es imposible si quieres intentarlo.

La UAH cita el versículo 6 de Al Quran Surat Al Insyira.Innama’al usyriyusroo.” Qué significaDe hecho, después de las dificultades hay facilidad.“.

“Aquellos que quieran participar en la Copa del Mundo, también deben participar en la Copa del Mundo. Ahora importamos el entrenador, sigamos adelante. Sólo un verso del Corán Innama’al usriyusro. Definitivamente puedes hacerlo”, dijo la UAH, citado por la cuenta de Instagram @kulikkuliktimnas.

“No hay nada que no puedas hacer, puedes hacerlo. Simplemente hazlo primero. Di que no hay nada que no puedas hacer. Lo importante de luchar contra esto es el esfuerzo. Completar la misión. Inculcarnos a nosotros mismos que podemos hacerlo. Eso es eso, no hay nada que no podamos hacer”, subrayó.

Varios internautas también apreciaron la declaración de la UAH. Esperan que la selección de Indonesia pueda avanzar al Mundial de 2026.

“Solo un maestro religioso que apoya y siempre apoya… el que siempre comenta en la televisión… por favor no vuelvas a mostrar esto en la televisión… busca a alguien que no solo te maldiga y te conmueva”, dijo un internauta.

“Ya Allah Atas Ridho – Mu y Kun Fayakun – Mu, esta nación está tratando de escapar de ti Allah… Bismillah…” añadió otro.