Ahok revela el significado del discurso ‘I Playin Dulu Dong’ de Megawati relacionado con la dirección política del PDIP

Jacarta – El político del PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok reveló el significado de la declaración de la presidenta general Megawati Soekarnoputri “Estoy jugando el primer dong” en relación con la dirección política del PDIP durante el período de gobierno 2024-2029.

Ahok admitió que la declaración no pretendía ser negativa. Megawati, dijo Ahok, no quería que sus cuadros utilizaran los términos “oposición” o “coalición”.

Ahok reveló esto en el programa Mata Najwa a través de YouTube Najwa Shihab el jueves 4 de julio de 2024.

 Basuki Tjahaja Purnama, también conocido como Ahok, después de la V Reunión de Trabajo Nacional del PDIP Fotografía : VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

“Así que no quiero ser negativo. De hecho, la madre todavía estaba enseñando a los cuadros, la madre estaba enojada. Los cuadros dijeron en los medios de oposición, usen la coalición. Luego la madre dijo, si la gente en PDI Perjuangan Todavía utilizamos la palabra oposición o coalición, es mejor no unirse al PDIP, simplemente irse”, dijo Ahok, citado el viernes 5 de julio de 2024.

Por otro lado, Ahok dijo que Megawati quiere ayudar al presidente electo en 2024, Prabowo Subianto, en el próximo gobierno. También reveló que la razón por la que Megawati quería ayudar a Prabowo era porque vio que la situación global no era buena.

“Así que quiere ayudar al señor Prabowo. La situación actual es global (inquebrantable). Con esta experiencia existente, ¿qué contribución puede hacer? Si viene de la RPD o del Parlamento, no se puede hacer”, dijo Ahok.

Ahok explicó la forma en que Megawati ayuda a Prabowo brindándole estudios y soluciones relacionadas con los problemas del gobierno que dirige. El PDIP, dijo, no tendría ningún problema si Prabowo no aceptara esta solución.

“Pero ayudar aquí significa tener que ser ministro porque en ese sistema de administración estatal. Si el ministro es de coalición, las competencias son las mismas, algo así. luego dáselo al Sr. Prabowo, por ejemplo “La solución debería ser así. Si no la acepta, es su derecho, es el derecho del presidente, es diferente de los parlamentarios”, dijo.

El PDIP, continuó, no quiere quedarse fuera del gobierno. Ahok dijo que el PDIP está tratando de no ser víctima de los problemas existentes. Por ejemplo, dijo, hay rumores de que hay un nuevo ministerio que gestionará el programa de almuerzo gratuito.

“Tampoco queremos quedarnos fuera del gobierno, ni siquiera podemos estar en la RPD. Como mínimo, no deberíamos avanzar si hay un camino equivocado, si hay un concepto equivocado. Es un almuerzo gratis, queremos hacer un ministro. Sí, no podemos detenerlos. “Ya sea que los ministros quieran 40 o 100, no podemos detenerlos”, dijo Ahok.

“Pero al menos transmitiremos esta solución, ¿sabes? Bueno, eso es lo que realmente quieres decir, así que ayuda. No queremos que este país sea destruido. No queremos permitir que este país sea destruido”. “. añadió.

 Megawati Soekarno Putri en el tercer día de la V Reunión Nacional de Trabajo de PDI Perjuangan

Anteriormente, la presidenta general del PDIP DPP, Megawati Soekarnoputri, no anunció la orientación política del partido para el período 2024-2029 al concluir la Quinta Reunión Nacional de Trabajo (Rakernas) que se celebró en el Estadio Internacional Beach City, Ancol, norte de Yakarta, el domingo. 26 de mayo de 2024.

Megawati pidió que todos los cuadros del PDIP fueran disciplinados bajo su mando.

“Por lo tanto, la posición política del PDI Perjuangan se basa en la idea de que hará que la nación indonesia sea mejor, más soberana y más independiente, que es la base para elegir nuestra posición política”, dijo Megawati.

“Entonces, si nadie participa, no son disciplinados y ya sabes, ¿qué vas a hacer?

El quinto presidente de la República de Indonesia dijo que debe haber cálculos políticos sobre la posición que adoptará el PDIP para unirse al gobierno de Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka o convertirse en la oposición.

“Tiene que ser calculado políticamente, ya sabes. Está bien, este es el periodista que Iki más espera. La actitud de la Asamblea Nacional de Trabajo, esta mañana leí a Kompas, determinará la actitud del blablabla, jaja, estaba teniendo desayuno así por la mañana, dije, jaja, está bien, juguemos primero”, dijo.

Megawati luego pidió a los cuadros del PDIP que siguieran bajando y ayudando a la gente.