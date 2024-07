Un fan que troleó a Hardik Pandya durante la IPL 2024 se disculpa con el ganador de la Copa del Mundo en televisión en vivo

El vicecapitán del equipo de India, Hardik Pandya, pasó unos meses mentalmente agotadores durante la Premier League india (IPL) a principios de este año. La estrella todoterreno fue troleada y abucheada por los fanáticos después de que se hizo cargo de los Indios de Mumbai, reemplazando a Rohit Sharma como capitán. La decisión de MI de despedir a Rohit como capitán no fue bien recibida por los fanáticos. Como resultado, Hardik fue atacado continuamente por los fanáticos en todos los estadios. Sin embargo, Hardik logró recuperar el respeto de los fanáticos al desempeñar un papel clave en el éxito de India en la Copa del Mundo T20.

Defendió 16 carreras en el último over de la final cuando India derrotó a Sudáfrica por 7 carreras para ganar el título.

Ahora, un fanático se disculpó con Hardik en la televisión en vivo por provocar al vicecapitán de India durante la IPL.

“En primer lugar, quiero pedirle disculpas a Hardik Pandya por todo el troleo. No sé por qué lo troleé en primer lugar. Lo siento. Muchas gracias. La última vez fue increíble. Y quiero decir Lo siento. ¿Por qué dije algo malo sobre ti?” No lo sé”, dijo el fan a India Today durante una interacción en vivo.

Durante las celebraciones de la victoria del equipo de India en el estadio Wankhede, el capitán indio Rohit elogió a Hardik por su heroísmo en el último over.

“Hardik estaba lanzando el último over para nosotros. Me quito el sombrero ante él por lanzar ese último over. Ya sabes, no importa cuántas carreras necesites, siempre hay mucha presión para lanzarlo. Pero me quito el sombrero ante él”, concluyó. el hombre de 37 años.

El todoterreno, que contribuyó enormemente en la final con los cruciales terrenos de Heinrich Klaasen y David Miller, realizó un buen torneo con el bate y la pelota y se convirtió en el primer indio en alcanzar el número uno de la categoría.

Hardik Pandya hizo apariciones impactantes en el orden con el bate y avanzó con el balón cuando el equipo lo necesitaba. Terminó con 144 carreras con una tasa de strike de más de 150 y también tomó 11 terrenos.

A juzgar por los comentarios de Rohit, parece que él y Hardik dejaron de lado sus diferencias pasadas, lo que finalmente ayudó a India a poner fin a una espera de 11 años para levantar un título de la ICC.