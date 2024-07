Tras la estampida de Hathras, la fe se convierte en ira

Vinod perdió a su madre, esposa e hija en la estampida de Hathras. PTI

Hathras (ARRIBA):

La tragedia de la estampida de Hathras tiene un número: 123; 123 vidas perdidas, muchas familias devastadas. El juego de culpas políticas y el estruendo de la maquinaria gubernamental a menudo ahogan los gritos de las familias afligidas.

Para aquellos que perdieron a sus familiares en la estampida en un ‘satsang’ de Narayan Sakar Hari alias ‘Bhole Baba’, incluso el duelo está en pausa. Van de una morgue a otra para identificar los cadáveres. Cuando encuentran el suyo, hay pérdida. Cuando no lo encuentran, pasan al siguiente. Los heridos se encuentran repartidos en varios hospitales, lo que hace que sea una tarea desalentadora para sus familiares encontrarlos.

muchos siguen desaparecidos

Urmila Devi acudió al ‘satsang’ con su nieta de 16 años y fueron separadas cuando comenzó el caos. Desde el miércoles por la noche, la anciana acudió a tres hospitales de distrito en Hathras y Etah para buscarla, pero fue en vano.

“Miré en el pandal, grité su nombre. Cuando no la encontré, comencé a visitar hospitales. Todavía no la he encontrado”, dijo ayer a NDTV.

Urmila Devi no tiene teléfono y le envió un mensaje a su hijo mayor a través de un conocido. “No sé si sabe que su hija está desaparecida”.

NDTV encontró a algunas personas que buscaban a una pariente femenina. Fueron a hospitales de Aligarh, Hathras y Etah, pero no pudieron encontrarla.

Ira contra Godman

La estampida en el ‘satsang’, dice la policía, comenzó cuando el autodenominado hombre-dios se marchaba y sus seguidores se apresuraron a recoger el polvo levantado por su coche. Los guardias del hombre dios empujaron a algunos de los seguidores, provocando la estampida. Dos días después, ‘Bhole Baba’ sigue desaparecido e incluso emitió un comunicado desde un lugar desconocido; su abogado dijo que cooperará con los investigadores.

Para algunos de sus fervientes seguidores que ahora se encuentran en el hospital, la ira está reemplazando a la fe. “Si Baba realmente tiene poderes y se preocupa por nosotros, debería venir aquí y curarnos. Debería ayudarnos con el tratamiento”, dijo una mujer que se fracturó la mano en el caos. Su nieto de cinco años también resultó herido y se recupera en el mismo hospital.

Binod, residente de Hathras, ha arrancado carteles que decían ‘Bhole baba’ en su casa mientras intenta hacer frente a la pérdida de toda su familia: su madre Jaya, su esposa Rajkumari y su hija Bhumi murieron en la estampida. “Estaba fuera, me enteré de la estampida de la noche. Corrí a casa y encontré que todos estaban muertos”, dijo llorando.

Donde se detiene el dinero

Tras la tragedia, comenzó un juego de culpas políticas y el Ministro Principal, Yogi Adityanath, dijo que la investigación también se centrará en si hubo una “conspiración” detrás de la tragedia. Akhilesh Yadav, jefe del principal partido opositor, el Partido Samajwadi, responsabilizó plenamente al gobierno del BJP por el incidente.

El abogado del padrino culpó a “elementos antisociales”, insistiendo en que se trataba de una “conspiración planificada”.

La FIR no nombra al “Godman” de ninguna manera, y su asesor y principal organizador del evento es el principal acusado. La FIR también parece eximir a la administración local de toda responsabilidad y culpa a los organizadores de mala gestión. El gobierno estatal, sin embargo, aseguró que ningún culpable se salvará.

Un Equipo Especial de Investigación (SIT) está investigando el incidente. El gobierno estatal también creó un panel de tres miembros encabezado por un juez retirado del Tribunal Superior para investigar la tragedia de la estampida.