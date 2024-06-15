T20 World Cup 2024, India vs Canada LIVE Score: Inspection at 8 pm but dark clouds give gloomy picture

IND vs CAN live: Teams –
India: Rohit Sharma (c), Hardik Pandya, Yashasvi Jaiswal, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Rishabh Pant, Sanju Samson, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj.
Canada: Saad Bin Zafar (c), Aaron Johnson, Dilon Heyliger, Dilpreet Bajwa, Rishiv Joshi, Jeremy Gordon, Junaid Siddiqui, Kaleem Sana, Kanwarpal Tathgur (wk), Navneet Dhaliwal, Nicholas Kirton, Pargat Singh, Ravinderpal Singh, Rayyankhan Pathan, Shreyas Movva (week)