Samantha Ruth Prabhu contra un médico que dijo que “deberían ir a prisión”

Samantha Ruth Prabhu compartió esta imagen. (cortesía: samantharuthprabhuoffl)

Nueva Delhi:

Samantha Ruth Prabhu, a quien le diagnosticaron una enfermedad autoinmune llamada miositis hace unos años, respondió después de que la Dra. Cyriac Abby Philips, también conocida como “The Liver Doc”, criticara a la actriz y la calificara de “analfabeta en salud y ciencia” en una publicación que compartió. X (anteriormente conocido como Twitter). Todo empezó cuando el Hombre de familia 2 Star recomendó nebulizar peróxido de hidrógeno para tratar infecciones virales en una serie de historias de Instagram. En su última entrada, la Sra. Prabhu escribió: “Durante los últimos dos años, he tenido que tomar muchos tipos diferentes de medicamentos. He probado todo lo que me recomendaron encarecidamente. Según lo recomendado por profesionales altamente calificados y después de hacer todo lo posible por mí mismo”. -La investigación es posible para un laico como yo.”

Samantha Ruth Prabhu escribió sobre “tratamientos convencionales” y “terapias alternativas” y añadió: “Muchos de estos tratamientos también eran muy, muy caros. Siempre pensaba en lo afortunada que soy de poder pagarlos y a todos aquellos que pueden”. No. Y durante mucho tiempo, los tratamientos convencionales no me mejoraron. Es muy probable que sea solo yo, y estoy seguro de que funcionarán muy bien para otros. Estos dos factores me llevaron a leer también sobre alternativas. terapias y tratamientos. Después de prueba y error, encontré tratamientos que funcionaron maravillosamente para mí. Tratamientos que también cuestan una fracción de lo que gastaba en atención médica convencional”.

Samantha dijo que “no es tan ingenua como para andar por ahí abogando firmemente por el tratamiento”. Afirmó que sólo “lo sugirió con buena intención” y que un “médico altamente calificado” le sugirió el tratamiento. Un extracto de su publicación decía: “Simplemente lo sugerí con buenas intenciones debido a todo lo que he enfrentado y aprendido en los últimos dos años. Especialmente porque los tratamientos pueden ser financieramente agotadores y es posible que muchos no puedan pagarlos. Al final de Después de todo, todos dependemos de médicos capacitados para que nos guíen. Este tratamiento me lo sugirió un médico altamente calificado que trabajó en DRDO durante 25 años. Él, después de toda su educación en medicina convencional, decidió defender un tratamiento. alternativa terapéutica”.

Sin nombrar al médico en su declaración, Samantha Ruth Prabhu escribió: “Cierto caballero atacó mi puesto y mis intenciones con palabras muy fuertes. Dicho caballero también es médico. No tengo ninguna duda de que sabe más que yo. Y yo Estoy seguro de que sus intenciones eran nobles. Habría sido amable y compasivo de su parte si no hubiera sido tan provocativo con sus palabras, especialmente la parte en la que sugiere que me encarcelen. Punto de ser una celebridad. Publiqué como alguien que necesita tratamientos médicos y no como una celebridad y ciertamente no estoy ganando dinero con la publicación ni respaldando a nadie. Solo estaba sugiriendo un tratamiento como una opción después de haberlo realizado yo mismo. para otras personas que pueden estar buscando opciones porque la medicina convencional no les funciona.

En un Publicar X Recientemente, ‘The Liver Doc’, refiriéndose al post de Samantha sobre tratamientos alternativos, escribió: “La influyente actriz india Sra. Samantha Ruth, que lamentablemente es analfabeta en salud y ciencia, aconseja a millones de sus seguidores inhalar peróxido de hidrógeno para prevenir y tratar infecciones virales respiratorias.”

La actriz agregó que hubiera sido bueno si el “llamado doctor caballero” la hubiera etiquetado en una publicación en lugar de “ir tras ella”. Ella escribió: “No podemos simplemente rendirnos cuando los medicamentos no funcionan. Ciertamente no estaba lista para rendirme… Volviendo al tema de dicho caballero Doctor, hubiera sido bueno si él hubiera invitado cortésmente mi Doctor, a quien etiqueté en mi post, en lugar de perseguirme, me hubiera encantado aprender de ese debate y discusión entre dos profesionales altamente calificados.”

Samantha Ruth Prabhu finalizó el post con estas palabras: “Y en cuanto a compartir información sobre tratamientos que han ayudado a mi salud, seré más cuidadosa ya que mis intenciones son sólo ayudar a los demás. No dañar a nadie. Muchas personas bien intencionadas han sugerido Ayurveda, homeopatía, acupuntura, medicina tibetana, curación pránica, etc. Estaba haciendo algo similar que funcionó para mí y sé que muchos de nosotros que lidiamos con problemas de salud necesitamos esta ayuda, especialmente considerando lo abrumador que es cuando cada uno de ellos. La opción tiene personas calificadas que están tan seguras de sus opiniones opuestas, tanto a favor como en contra de cada tratamiento, son tan seguras y persuasivas que es difícil navegar por ellas y encontrar una buena ayuda”.

Lea la publicación de Samantha Ruth Prabhu aquí:

Samantha Ruth Prabhu fue vista por última vez en la película. OMScoprotagonizada por Vijay Deverakonda. La actriz será vista próximamente en Ciudadela: Conejito de Miel con Varun Dhawan. Ciudadela Fue dirigida por Raj y DK. Samantha trabajó anteriormente con ellos en Hombre de familia 2.