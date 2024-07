Saket Gokhale de Trinamool condenado a pagar 50 rupias lakh por daños y perjuicios en un caso de difamación

La batalla legal surge de los tweets realizados por Gokhale el 13 y 26 de junio de 2021.

Nueva Delhi:

El Tribunal Superior de Delhi ordenó hoy al líder del Congreso de Trinamool y diputado de Rajya Sabha, Saket Gokhale, que pague 50 rupias lakh en concepto de daños y perjuicios en un caso de difamación presentado por el ex diplomático Lakshmi Puri. El tribunal también emitió instrucciones adicionales, incluida una disculpa pública en las redes sociales, que debe permanecer bajo su control durante al menos seis meses.

La batalla legal surge de los tweets realizados por el Sr. Gokhale el 13 y 26 de junio de 2021. En estos tweets, Gokhale alegó que Lakshmi Puri había comprado propiedades en Suiza de manera desproporcionada a sus ingresos. También mencionó a su marido, el Ministro de Petróleo y Gas Natural de la Unión, Hardeep Singh Puri.

El tribunal también ordenó al Sr. Gokhale que publicara sus disculpas en un importante periódico nacional, añadiendo que la orden debía cumplirse en un plazo de ocho semanas.

En su demanda de 2021, presentada a través del bufete de abogados Karanjawala and Company, Lakshmi Puri acusó al Sr. Gokhale de hacer “declaraciones/imputaciones falsas y objetivamente incorrectas, per se difamatorias, calumniosas y calumniosas” contra ella y su familia. Sostuvo que las afirmaciones del señor Gokhale sobre sus ingresos carecían de fundamento, ya que ella formaba parte de una delegación del Gobierno de la India en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

En 2021, el abogado principal Maninder Singh, que representa a Lakshmi Puri, argumentó que los tweets eran difamatorios, maliciosos y se basaban en información falsa. El Sr. Singh enfatizó que la Sra. Puri no ocupaba ningún cargo público en ese momento y, por lo tanto, sus transacciones privadas no deberían haber sido sujetas al escrutinio público sin su consentimiento. Criticó a Gokhale por no verificar los hechos antes de hacer acusaciones públicas y describió sus acciones como un ataque a la integridad de Puri.

Por otra parte, el abogado del Sr. Gokhale, el abogado Sarim Naved, argumentó que, como ciudadano, el Sr. Gokhale tenía derecho a cuestionar los bienes de las figuras públicas. Naved argumentó que la participación de dinero público justificaba el escrutinio de las transacciones por parte del Sr. Gokhale.