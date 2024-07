“Sabía que no tenía…”: Suryakumar Yadav sobre capturar la final de la Copa del Mundo T20 en medio de charlas en las redes sociales

La final de la Copa del Mundo T20 2024 siempre será recordada por la atrapada de Suryakumar Yadav para despedir a David Miller. La estrella de la India bailó alrededor de la cuerda delimitadora para realizar una atrapada complicada que resultó ser la que cambió las reglas del juego en la final. Aunque Surya recibió el visto bueno del tercer árbitro, que en ese momento realizó un control minucioso, se habló del asunto en las redes sociales, y algunas personas sugirieron que su pie tocó la cuerda.

Suryakumar, en una charla con el expreso indiose abrió al atrapar, explicando lo cuidadoso que fue al atrapar la pelota, asegurándose de que sus pies no tocaran la cuerda. Pero hubo un momento en el que la estrella de la India estaba preocupada.

“Nuestro entrenador de campo (T) Dilip dijo que Surya, Virat (Kohli), Axar Patel y Ravindra Jadeja siempre deberían jugar en las zonas más concurridas donde hay mayores posibilidades de que el balón entre”, dijo Surya.





También reveló que había practicado este tipo de capturas en diferentes terrenos durante ejercicios de campo. Después de su esfuerzo mágico en Barbados, Surya, comprensiblemente, recibió miles de mensajes, la mayoría de los cuales siguen sin leer. La estrella de T20 está agradecida de haber estado ahí durante esos 4-5 segundos cruciales que sin duda decidieron el resultado del partido.

“La atrapada que hice, la practiqué en diferentes lanzamientos dependiendo del viento. Ayer estuve un poco abierto porque Hardik (Pandya) y Rohit (Sharma) bhai habían fildeado al yorker abierto, y (David) Miller había golpeado recto. Mi Tenía claro que kaise bhi karke pakad he lena hai (Pase lo que pase, tengo que atraparlo, por lo general, Rohit bhai nunca se queda largo rato, pero en ese momento él estaba allí por un segundo, lo miré y él miró). Corrí y mi objetivo era atrapar la pelota, si él (Rohit) estuviera más cerca, le habría lanzado la pelota en 5 segundos, pase lo que pase, no puedo explicar la cantidad de reacción. He estado recibiendo esto, la gente ha estado llamando, enviando mensajes de texto, hay más de 1.000 mensajes de WhatsApp sin leer en mi teléfono en todas las redes sociales. Estoy agradecido de haber estado ahí durante esos cinco segundos del juego”, dijo.

En la ejecución, Surya admitió que tuvo cuidado de no tocar la cuerda mientras empujaba la pelota hacia el suelo. Al finalizar, confió en que fue una captura justa.

“Cuando empujé la pelota y la atrapé, supe que no había tocado la cuerda. Lo único de lo que tuve cuidado fue que cuando empujé la pelota hacia adentro, mis pies no tocaron la cuerda. Lo sabía. “En retrospectiva, todo podría haber pasado. Si la pelota hubiera ido a por seis, la ecuación habría sido 5 pelotas, 10 carreras. Todavía podríamos haber ganado, pero el margen habría sido menor”, dijo.