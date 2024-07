Rohit Sharma dedica el título de la Copa Mundial T20 2024 a toda la nación y elogia a Hardik Pandya

El capitán del equipo de cricket indio, Rohit Sharma, dedicó el jueves el trofeo de la Copa Mundial T20 a toda la nación durante la ceremonia de felicitación en el estadio Wankhede de Mumbai. “Este trofeo es para toda la nación. Junto con todos los jugadores que han representado al país, queremos dedicárselo a nuestros aficionados, que han esperado 11 años”, dijo Rohit. Los jugadores del equipo indio de cricket aterrizaron en Nueva Delhi el jueves por la mañana después de quedar varados en Barbados debido al mal tiempo. Se reunieron con el primer ministro Narendra Modi y luego viajaron a Mumbai, donde participaron en un desfile de la victoria antes de la ceremonia de felicitación.

Rohit también agradeció a la multitud en Mumbai y a todos los fanáticos del cricket por su apoyo inquebrantable.

“Mumbai nunca decepciona. Tuvimos una sólida acogida. En nombre del equipo queremos agradecer a la afición. Estoy muy, muy feliz y aliviado”, dijo Rohit durante el evento.

Rohit también elogió mucho a Hardik Pandya, quien fue uno de los mejores jugadores de bolos de la India en la Copa del Mundo T20 de 2024 e incluso lanzó la final en el choque cumbre contra Sudáfrica. Tuvo el coraje de recoger dos ventanillas mientras India registró un emocionante. victoria de siete carreras para asegurar el título.

“Hardik estaba lanzando el último over para nosotros. Felicitaciones a él por lanzar ese último over. Ya sabes, no importa cuántas carreras necesites, siempre hay mucha presión para lanzar eso. Pero felicitaciones a él”.

La multitud comenzó a corear el nombre de Hardik mientras el todoterreno se levantaba e hacía una reverencia.