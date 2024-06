Rohit Sharma come arena del campo de Barbados después del triunfo de India en la Copa Mundial T20, el video se vuelve viral

El capitán de India, Rohit Sharma, encontró una manera única de celebrar el triunfo del equipo en la Copa Mundial T20 2024 el sábado. Enfrentando a Sudáfrica en la final en Barbados, los hombres de Rohit consiguieron una nerviosa victoria para poner fin a la espera de 11 años del equipo por el título de la ICC. Mientras lágrimas de alegría corrían por todo el campamento indio, Rohit decidió hacer del momento parte de él para la eternidad y decidió recoger un poco de arena del campo donde ganó por última vez el título de capitán de la ICC.

En un vídeo compartido por ICC, se puede ver a Rohit levantando arena del campo de Bardbaos donde India y Sudáfrica se enfrentaron en la final. Luego, el sicario se metió la arena en la boca. Aquí está el vídeo:





Después de que terminó la pelea, Rohit también anunció su retiro de T20I en la conferencia de prensa.

“Éste también fue mi último partido”, dijo el capitán en su conferencia de prensa posterior al partido, refiriéndose a un anuncio similar que Virat Kohli había hecho anteriormente.

“Lo he disfrutado desde que comencé a jugar este formato. No hay mejor momento para decir adiós a este formato. Me encantó cada momento. Esto es lo que quería: quería ganar la copa”, dijo Rohit. mientras saludaba a la sala y recibía el aplauso de los medios de comunicación.

Rohit también expresó su gratitud al entrenador Rahul Dravid, quien terminó su etapa como entrenador con la victoria.

“Lo que hizo por el cricket indio en los últimos 20 o 25 años era lo único que quedaba. Estoy muy feliz en nombre de todo el equipo de que hayamos hecho esto por él”, dijo Rohit.

Rohit también elogió especialmente a Jasprit Bumrah y Arshdeep Singh.

“Soy muy afortunado de tener jugadores como estos en mi equipo, jugadores que juegan para mí y para el equipo indio. Estoy muy, muy agradecido y agradecido también”, añadió.

Cuando se le preguntó si era el pináculo de su carrera, Rohit estuvo de acuerdo.

“Este tiene que ser el mejor momento. Puedo decir eso. Es sólo por lo desesperadamente que quería ganar. Todas las carreras que he anotado en todos estos años, eso importa, pero no soy muy bueno en estadísticas y Todo eso, ganar partidos para la India, ganar trofeos para la India, eso es lo que espero todo el tiempo”, dijo Rohit.